A Gubbio c’è ’Citymove’. Confronto internazionale sulle città sostenibili

Sarà Gubbio ad ospitare la tappa di partenza del progetto ’Citymove’, che arriverà nella città eugubina il 5,6 e 7 novembre prossimi e al quale saranno presenti oltre venti partecipanti provenienti da Montenegro, Macedonia, Bosnia, Croazia, Serbia, Albania e Grecia. L’iniziativa, che nasce dalla sinergia che il comune di Gubbio ha instaurato con le città europee di Mostar, Novi Pazar, Bar, Sv Nikola, Mat e Kantanos-Selino per aggiudicarsi il bando europeo Adrion, ha come punto focale quello di riflettere insieme su mobilità sostenibile e possibilità di spostamento alternative. Il progetto ’Citymove’ è uno dei sette approvati sui 222 presentati, arrivato alla scrematura finale dopo una prima fase di valutazione indirizzata specificatamente verso la mobilità urbana multimodale.

Tra le attività previste in tutta Europa ci sono l’installazione di nuovi software (come il parcheggio intelligente a Bar e Biograd) e il miglioramento della mobilità urbana attraverso l’introduzione di attrezzature moderne (nelle città di Mostar, Novi Pazar, nei comuni di Bar, Sv Nikola, Mat, Kantanos-Selino e nella stessa Gubbio). Nell’ambito del progetto saranno organizzate una giornata transfrontaliera senza auto per la promozione di stili di vita sani, gare ciclistiche locali in tutte le città partner e una giornata della mobilità urbana.

Verrà poi pubblicato un piano transnazionale di mobilità sostenibile che documenterà le soluzioni moderne in questo settore e verranno creati o aggiornati i piani urbani locali di mobilità nelle città partner tra cui, appunto, figura Gubbio.

L’appuntamento in Umbria, partirà il 4 novembre con l’accoglienza dei partecipanti, con i lavori veri e propri che partiranno martedì 5 novembre alle ore 9 presso l’ex monastero di San Benedetto, con un welcome speech e la presentazione del progetto.

In città arriveranno rappresentanti di tutti i partner dell’iniziativa, che per i giorni successivi saranno poi impegnati in una tre giorni di riunioni tecniche ed esperienze delle "buone pratiche" eugubine in tema di mobilità sostenibile, apprezzando e usufruendo di servizi come quello della funivia, del noleggio delle e-bike, del trenino e altro ancora.

