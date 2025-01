A Carlo Catanossi il premio “Beato Angelo 2025“

GUALDO TADINO - È stato assegnato a Carlo Catanossi, presidente del Comitato del centenario angelano, il premio Beato Angelo del 2025. Lo ha deliberato la Giunta comunale; il premio alla memoria va al compianto Sergio Ponti, cultore di storia e memorie locali ed esponente di varie associazioni, già vicepresidente dello stesso comitato. Una menzione speciale per Emanuele Barberini, fantino della Porta San Martino, che, nell’ultima edizione de i Giochi de le Porte, si è reso protagonista di un nobile gesto verso il somaro Bombolino, caduto in corsa. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si svolgerà domattina, alle 10, al Teatro Talia, alla presenza tra gli altri della presidente della Regione Stefania Proietti, del Prefetto Armando Gradone, del Questore Dario Sallustio e del presidente del Consiglio comunale di Perugia, Elena Ranfa. Questa la motivazione per Catanossi: "Ha guidato con grande competenza, saggezza e spirito di servizio i tanti volontari che si sono straordinariamente prodigati affinché la città intera, fortificandosi, vivesse a pieno la meravigliosa esperienza dell’anno del Settimo Centenario del nostro amatissimo Beato Angelo. La sua dedizione ha consentito di far germogliare fratellanza e rinnovato impegno in una moltitudine di nostri concittadini, in maniera particolare nelle nuove generazioni nelle quali la comunità intera ripone profondi sentimenti di speranza per il futuro".

Alberto Cecconi