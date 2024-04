25 Aprile in Umbria, Tesei: “Guerra da condannare sempre e ovunque”

Umbertide (Perugia), 25 aprile 2024 – “Non ci sono bombe intelligenti, la guerra va condannata sempre e ovunque”. Lo ha detto la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, a Umbertide per le celebrazioni del 25 Aprile.

"L'Umbria - ha aggiunto - è terra di pace e il messaggio che deve partire da qui al mondo è che occorre attivare tutte le procedure diplomatiche”.

"I tavoli per la pace hanno un loro percorso, esistono dei percorsi codificati e bisogna volerla tutti”, ha sottolineato ancora la presidente. Tesei ha scelto di partecipare alle celebrazioni per la Festa di Liberazione di Umbertide, perché oggi ricorre l'80esimo anniversario dei bombardamenti che portarono morte e distruzione il 25 aprile 1944. Ricorrenza che è stata ricordata con una messa in piazza XXV aprile, a cui ha preso parte anche il sindaco Luca Carizia.