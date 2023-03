Mostra, è già boom. Tutti pazzi per il Perugino

Perugia, 5 marzo 2023 - Perugino superstar. L’apertura alla Galleria Nazionale dell’Umbria della mostra “Il meglio maestro d’Italia. Perugino nel suo tempo“ è stata accolta dalla città con un entusiasmo e una partecipazione che davvero non si vedevano da anni. La cerimonia d’inaugurazione alla Sala dei Notari, venerdì pomeriggio, ha registrato il sold-out tanto che gli organizzatori, per far fronte alle richieste, l’hanno trasmessa in diretta sui canali social. Ma il bello è arrivato dopo con l’apertura straordinaria e gratuita della mostra: all’ingresso di Palazzo dei Priori si sono formate lunghissime file di persone in paziente attesa. I visitatori si sono mostrati ordinati e motivati, pronti ad attendere anche ore (l’ingresso speciale era dalle 20 alle 22), al freddo prima di entrare, senza proteste. Alla fine sono stati staccati oltre 300 biglietti.

La mostra curata da Marco Pierini e Veruska Picchiarelli è già un successo. Si è aperta ufficialmente ieri e andrà avanti fino all’11 giugno (tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30), con l’idea di fondo di restituire al Perugino quella preminenza artistica che la sua epoca gli aveva assegnato. Presentando le prove capitali della sua produzione, dalla formazione fino allo Sposalizio della Vergine ( foto sotto ) del 1504, apice della sua straordinaria carriera. L’opera fu dipinta per la cappella del Sant’Anello della Cattedrale di San Lorenzo dove rimase fino al 1798, quando fu requisita dalle truppe napoleoniche e portata in Francia dove ora è conservata, al Musée des Beaux-Arts di Caen. E proprio per festeggiare il ritorno “a casa“ del capolavoro dopo 225 anni, l’Archidiocesi e il Capitolo dei Canonici della Cattedrale hanno organizzato ieri l’esposizione straordinaria del Sant’Anello, ritenuto dalla pietà popolare l’anello con cui la Beata Vergine Maria fu sposata a san Giuseppe: dalle 10.30 alle 17 è stato ammirato in un prezioso reliquiario rinascimentale custodito in un’antica cassaforte collocata al di sopra dell’altare della cappella di San Giuseppe.

«L’arrivo a Perugia dello Sposalizio della Vergine – commenta l’arcivescovo Ivan Maffeis – è un’occasione significativa per riflettere sulla committenza delle opere d’arte e sul messaggio di cui sono portatrici. Quest’opera è un punto di riferimento per la storia della cattedrale di Perugia e per la sua vita spirituale: il raffinato linguaggio artistico di Perugino celebra il vincolo sacro ed indissolubile del matrimonio e ci ricorda la centralità che la famiglia umana occupa nel vivere e trasmettere la fede nel quotidiano".

Da ricordare che oggi, prima domenica del mese, l’ingresso alla Galleria Nazione è gratuito (come per tutti i musei statali). Per i visitatori è obbligatoria la prenotazione a: [email protected] al costo di 2 euro.