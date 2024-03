Mahmood a Perugia il 5 luglio sul palco de "L'Umbria che spacca"

Perugia, 22 marzo 2024 - Inizierà da Perugia il Summer Tour 2024 nei festival estivi italiani di Mahmood. Venerdì 5 luglio, il palco dei Giardini del Frontone, ospiterà per la prima volta in Umbria un autore e cantante di grande fama nella scena italiana e internazionale (prevendite attive da oggi).

Il cantante, due volte vincitore di Sanremo (nel 2019 con il brano Soldi, nel 2022 in coppia con Blanco), salirà sul main stage del festival "L'Umbria che spacca", arricchendo ulteriormente lo straordinario cartellone dell’undicesima edizione, in programma dal 3 al 7 luglio 2024.

Quello di Mahmood è quindi il nuovo grande nome annunciato dal festival musicale dopo quelli di Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad (7 luglio, per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito). I biglietti del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati. Il festival organizzato dalla Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale del centro Italia, ha creato una piattaforma per accogliere i più grandi artisti nazionali e locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all'arte, con l’esigenza di offrire una vetrina ai talenti provenienti dalla regione Umbria