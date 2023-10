Frantoi aperti, l'Umbria celebra l'olio nuovo

Perugia, 25 ottobre 2023 - In arrivo il primo lungo fine settimana della XXVI edizione di Frantoi Aperti in Umbria, l’ormai celebre manifestazione che, fino al 26 novembre, celebrerà l’arrivo del nuovo olio extravergine d’oliva in tutta l’Umbria. A dare il via a Frantoi Aperti in Umbria, sabato 28 ottobre, la prima edizione de “La Grande Pedalata lungo la Fascia olivata Assisi-Spoleto”, un itinerario di oleoturismo in bicicletta guidato e assistito, percorribile in bike ed e-bike che, grazie alla collaborazione con il partner tecnico You Mobility – Marketplace della Mobilità (Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "addcomunicazione.us2.list-manage.com" https://youmobility.it/), FIAB Umbria e Ciclostorica La Francescana; partirà alle ore 9.00 da Assisi, presso il Bosco di San Francesco, luogo FAI (Fondo Ambiente Italiano) situato ai piedi della grandiosa Basilica di San Francesco e lungo un percorso ad anello di circa 40 Km, immersi nel fascino millenario del paesaggio olivato, porterà a Spello, dove si avrà l’occasione di visitare la Cappella Baglioni, autentico scrigno d’arte incastonato all’interno della chiesa di Santa Maria Maggiore. A seguire dopo una sosta con merenda al Frantoio di Spello UCCD, l’itinerario proseguirà in direzione di Belfiore di Foligno, nel Parco dell’Altolina, dove i partecipanti potranno pranzare, allietati dall’accompagnamento musicale di “Baldo&Papero”, presso il Frantoio dell’Eremo, incastonato in un incavo del massiccio di Pale. Il percorso si concluderà con il ritorno ad Assisi (Per iscrizioni: Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "addcomunicazione.us2.list-manage.com" https://eu5.bookingkit.de/onPage/detail?e=53051735b7520546d61148154e5f46da&preview=true&lang=it ). Queste le iniziative per il primo weekend di Frantoi Aperti in Umbria. Ad aprire l’evento nel primo fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria saranno, da sabato 28 ottobre fino al 1° novembre: Assisi che sarà protagonista con UNTO – Unesco, natura, territorio, Olio; Todi dove è in programma “Colori et Olio” e Tuoro sul Trasimeno che proporrà la “Festa dell’Olio”. Inoltre nei borghi di Arrone, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Spoleto e Trevi, nella giornata di domenica 29 ottobre verranno proposte passeggiate a piedi in occasione della “Camminata tra gli Olivi” organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio. In ogni borgo e in ogni città d’arte che fa parte del circuito di Frantoi Aperti in Umbria, si terranno degustazioni guidate di olio extravergine d'oliva in abbinamento ai prodotti del territorio curate da esperti assaggiatori dal titolo “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici”; momenti musicali tra gli ulivi e nei centri storici, passeggiate a piedi ed in bicicletta, Trekking con fiabe per famiglie ed un servizio navetta di collegamento tra il centro storico del comune aderente e i frantoi del comune stesso. Questi gli appuntamenti da segnalare: Gli “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici” inizieranno sabato 28 ottobre a Todi (Pg) presso la Sala del Ridotto del Teatro comunale, alle ore 16.00, dove l’esperta assaggiatrice Angela Canale, guiderà i partecipanti alla conoscenza delle particolarità del nostro prezioso Olio Extravergine di Oliva in abbinamento al Pomodoro Cesarino, un'antica varietà centenaria e autoctona di pomodoro rustico, tenace, di colore rosso intenso, con un contenuto di carotenoidi fino al doppio dei suoi simili come il datterino o il ciliegino. L’altro appuntamento con gli “Assaggi di Storie” si terrà poi martedì 31 ottobre ad Assisi presso il Palazzo Monte Frumentario, alle ore 16.00, dove la degustazione sarà guidata da Andrea Stortini. Prenderà il via domenica 29 ottobre, da Todi, il nuovo spin-off di Frantoi Aperti in Umbria, dedicato a bambini e famiglie, dal titolo “Trekking e Fiabe tra gli ulivi”. La CamminAttrice Loretta Bonamente accompagnerà i bambini (dai 5 ai 12 anni) e i loro genitori in una passeggiata tra gli ulivi sul Sentiero del Furioso basso e Pian di San Martino, coinvolgendoli nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l'olio. La partenza è alle ore 9.30 ed al termine della passeggiata è prevista una merenda degustazione di Olio e.v.o. appena franto. Nella giornata di lunedi 30 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, la Sala del Consiglio Comunale di Todi ospiterà inoltre il convegno dal titolo “La biodiversità delle varietà locali di olivo. Risorse da valorizzare lungo la filiera dal campo alla tavola per lo sviluppo delle comunità e dei territori” un appuntamento a cura del Parco 3A-PTA. La musica allieterà gli eventi dei Comuni di questo primo fine settimana di Frantoi Aperti. Ad Assisi, al Palazzo Monte Frumentario, domenica 29 ottobre alle ore 15.00 ad esibirsi sarà Steven Paris mentre lunedì 30 ottobre sarà la volta dell'esibizione, chitarra e voce, dell'artista Nate Kantner. A Todi, domenica 29 ottobre alle ore 18.00, il Museo Civico farà da palcoscenico ai “Tritone Duo”; mentre nella mattina di domenica, alle ore 11.30, ad animarsi con il Duo D’antonio / Capobianco sarà il Circolo ARCI di Eggi a Spoleto. Non mancheranno poi le escursioni a piedi ed in bicicletta tra gli ulivi anche per gli adulti. Da segnalare in particolare per mercoledì 1° novembre a Todi, la pedalata guidata in e-bike lungo la Via Amerina passando per l’oliveto più grande d’Europa, con tappa alla Mestaiola e al Castello di Sismano. L’escursione su due ruote partirà alle ore 9.30 dal Castello di Montenero e terminerà con la degustazione di prodotti tipici a Km0 abbinati all’olio e.v.o. presso l’Azienda Agricola “Il Merollo” (Info e prenotazioni Cell. 371 4815845. Noleggio e-bike Youmobility [email protected] ) Nei venerdì di Frantoi Aperti in Umbria da non perdere le cene dagli “Umbrian #EVOOAmbassador - Testimoni di oli unici” che proporranno delle cene oleocentriche con menù di terra e di lago in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2023 e novità di quest’anno, anche una proposta di menù completamente vegetariano. La cena oleocentrica di venerdì 27 ottobre sarà proposta dal Ristorante Pane e Vino di Todi, con una serie di assaggi condotti dall’esperto Alessandro Vujovic.