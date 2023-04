World Rookie Freeski Finals, un grande successo

Firenze, 1 aprile 2023 – Le World Rookie Freeski Finals 2023 si sono concluse dopo 3 giorni ricchi di action all’Ursus Snowpak. La gara ha mostrato, come sempre, che il livello di progressione degli eventi freeski firmati World Rookie Tour è sempre maggiore.

La competizione è iniziata lunedì 26 con i training mentre le qualifiche di martedì hanno visto le migliori condizioni meteo possibili: cielo azzurro e sole splendente. Tutti i freeskier presenti si sono divertiti, anche durante le attività collaterali del pomeriggio. Grazie alla partecipazione dei ragazzi del Gruppo Gamma e di ANFFAS Trentino Association, i rookie hanno partecipato a un workshop artistico assieme ai ragazzi disabili provenienti da Cremona e Trento, e alle attività nella palestra Freestyle Academy. Un pomeriggio simbolo di un’inclusione sempre possibile.

Mercoledì il contest è proseguito con le finali, iniziate con un po’ di ritardo a causa del forte vento in quota. Nella categoria Rookie Men, il norvegese William Bostadlokken ha scritto il suo nome nella Hall of Fame del World Rookie Tour diventando il nuovo World Rookie Freeski Champion grazie a una run pazzesca: bio 900 japan, switch double cork 12 safety, double cork 1440 tail, backside 630 out, right side 270 out. William ha vinto davanti al connazionale Bendik Horgen Rasmussen e allo svizzero Matis Crettenand.

Sul fronte femminile l’australiana Daisy Thomas ha chiuso la sua migliore run con un 540, switch 540 safety, 720, frontside 450 out, slide, vincendo davanti ad Anna Sklenarova (SUI) e all’italiana Marta Silvestri.

Nella categoria Grom la battaglia è stata serrata. Ad avere la meglio lo svedese Melvin Seliberg che vince con un cork 900 japan, switch dub 900 safety, double cork 1260 tail, cork 450 out, transfer front swap. Lo seguono il neozelandese Luke Harrold l’italiano Giovanni Miotto.

William e Daisy sis ono portati a casa, oltre al titolo, degli incredibili premi: un invito allo Swatch Nines 2023, alla Prime Session 2023, all’Absolute Spring Battle 2024 e un ticket a Rock ‘a’ Rail Contest.

L’appuntamento è per il prossimo anno.