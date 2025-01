Pallavolo, i Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia cambiano volto

Pistoia, 12 ottobre 2021 - Eppur si muovono… anche i “pompieri”. Tre nuovi volti ed esordio di campionato tra le mura amiche. La Zona Market, la prima squadra dei Vigili del fuoco Mazzoni Pistoia, ha tre nuove pedine: gli opposti Arturo Rucco e Giulio Corsini, lo schiacciatore Gabriele Gori (il primo trasferitosi a Pistoia per lavoro, Corsini e Gori arrivati dall’Avis Volley Pistoia, in seguito all’accordo stipulato per il settore giovanile – Avis che si occuperà anche di quello biancorosso). La “prima” nel torneo di serie C sarà alla palestra Anna Frank di Pistoia: i “pompieri” affronteranno i Lupi Estintori San Miniato, a partire dalle 21. Nel frattempo, i nostri portacolori hanno disputato un’amichevole a Pieve a Nievole, perdendola 3-1, e un’altra la giocheranno a Firenze: contro la Sales.

Gli avversari nel campionato di C rispondono ai nomi di Volley Fucecchio, Vigili del fuoco Tomei Livorno, Torretta Volley Livorno, Pallavolo Rosignano, Camaiore Pallavolo, Cus Pisa, Folgore San Miniato, Pallavolo Cascina, Migliarino Volley, Pallavolo Massa Carrara e Misericordia Pieve a Nievole. “C’è toccato il gruppo del mare – commenta il vice presidente della società, Massimo Parigi – un girone difficile. Il nostro obiettivo è chiaro: la salvezza, anche se non sarà facile raggiungerla. Ci stiamo riassestando: i due schiacciatori principali, Fedi e Niccoli, ci hanno lasciato: il primo si è accasato a Scandicci, il secondo si è trasferito a Trieste per motivi di studio”.

Coach Marco Fagnoni, coadiuvato da Michela Cinotti e Agnese Niccolai, è tornato alla guida della compagine. “Marco è l’allenatore giusto: qualche anno fa conquistò la promozione in C, è benvoluto dall’ambiente”, sottolinea Parigi. Tra gli atleti, detto degli addii di Niccolai e Fedi, sono rientrati alla base un paio di elementi: Ponziani e Rossi.

Gianluca Barni