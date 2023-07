Us Arezzo Football Academy, nella rosa Francesco Tegli

Arezzo, 8 luglio 2023- La società dell’Us Arezzo Football Academy è lieta di ufficializzare l’arrivo nella rosa della Prima Squadra, che affronterà il prossimo campionato di Prima Categoria, di Francesco Tegli

Portiere di grande esperienza nonostante la giovane età (23 anni), muove i suoi primi passi tra i grandi nella stagione 2016/17 in Eccellenza con il Montevarchi, vincendo il campionato e rimanendo anche in Serie D. Rimarrà fino al 2019 con la formazione rossoblu, collezionando 14 presenze totali. Nella stagione 2019/2020 passa alla Castiglionese: con i Viola rimarrà quattro anni, anche in questo caso con la soddisfazione di vincere un campionato di Promozione e di ottenere un secondo posto in Eccellenza

Queste le prime parole di Tegli da giocatore dell'Academy: "Ho aspettative alte perché conosco la voglia e l’organizzazione della società, fatta di persone preparate che sanno cosa vuol dire fare e giocare a calcio. Ho seguito la Prima Categoria: a questo livello la differenza la farà la voglia del gruppo e la determinazione della squadra. Voglio fare bene: l’essere sceso dall’Eccellenza dipende dalla mia voglia di rimettermi in gioco in un ambiente stimolante e che mi ha fatto capire che ha tanta fiducia in me”.