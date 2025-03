Arezzo, 11 marzo 2025 – Under 17: Pisa-Acf Arezzo 1-7

Le cittine di Michele Spataro hanno dominato il Pisa nella quarta giornata della Fase Nazionale del campionato di categoria, imponendosi con un netto 7-1.

Protagonista assoluta della partita è stata Marra, autrice di ben cinque gol, mentre Hervieux e Rosso hanno completato il tabellino delle marcatrici.

Con questa vittoria, l’Under 17 amaranto sale al terzo posto in classifica con 8 punti, a due lunghezze dal Bologna (secondo) e a quattro dalla capolista Fiorentina. Al momento, la squadra rientra tra le formazioni qualificate per le Finali Scudetto.

UNDER 15: ACF AREZZO – BOLOGNA 1-2

Battuta d’arresto per le cittine di Fabio Butteri, sconfitte di misura dal Bologna.

Nel primo tempo, le amaranto partono con determinazione, rendendosi subito pericolose nell’area di Forni con le conclusioni di Forgione, Pacini e Spataro. Le ospiti rispondo al 19’ con un’occasione che termina alta sopra la traversa. Due minuti dopo, l’Arezzo ribalta la situazione con Bindi che porta in vantaggio le amaranto.

Il Bologna prova a reagire nella seconda frazione di gioco con Cotroneo, ma Panterani blocca senza difficoltà. Al 38’, però, arriva il pareggio: la numero 8 emiliana sorprende il portiere amaranto con un colpo di tacco. Le cittine non si arrendono e provano subito a riportarsi avanti con Pacini che recupera palla in pressing, ma conclude a lato.

La partita si decide nel terzo e ultimo tempo: il Bologna crossa in area e, in un’azione sfortunata, un tocco involontario di un difensore amaranto manda il pallone in rete, fissando il risultato finale.

ACF AREZZO: Panterani, Bindi, Lamberti, Mondola, Spataro (74' Formelli), Pacini (51' Cannone), Santucci, Dema (51' Quaresimi), Forgione (51' De Santi).

A disposizione: Peruzzi, Grotti, Romanelli, Cetarini.

Allenatore: Fabio Butteri

BOLOGNA FC: Forni, Bombino, Zampini, Mattutini, Zani Ferrari, Fabbri, Marzocchi, Ghiselli, Cotroneo.

A disposizione: Pezzoli, Maccaferri, Mena, Carbonera, Miniero, Lorito, Errani, Candido.

Allenatore: Pietro Loro Pilone

Marcatrici: 21' Bindi, 38' Mattutini, 70' Autogol (AR)

UNDER 12: OLMOPONTE – ACF AREZZO 3-1

La quinta giornata di campionato non ha sorriso alle giovani amaranto. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sullo 0-0 e valso un punto, gli avversari hanno preso il sopravvento nelle due frazioni successive. Nonostante il risultato, le ragazzo hanno offerto una buona prestazione complessiva.

UNDER 10

GOLD CAR CUP

Le più piccole domenica sono state protagoniste della Gold Car Cup, disputata al Campo Sportivo della Tuscar. Le giovani calciatrici hanno giocato quattro partite, conquistando due vittorie e incassando due sconfitte.

I successi sono arrivato contro la Castiglionese, grazie ad una doppietta di Zahiyera Bonaiuti che ha fissato il punteggio sul 2-1, e contro i padroni di casa della Tuscar, con una rete decisiva di Sole Mariottini. Più ostiche, invece, le sfide contro San Giustino e Olmoponte, in cui le nostre cittine non sono riuscite a trovare la via del gol.

CAMPIONATO PULCINI 1° ANNO: INDICATORE – ACF AREZZO 2-2

In campionato, le cittine amaranto hanno ottenuto un pareggio contro i maschi coetanei dell’Indicatore. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, assegnando un punto ad entrambe le squadre.

Nella seconda frazione, i padroni di casa hanno avuto la meglio, imponendosi per 3-1, nonostante il gol di Zahiyera Bonaiuti per l’Arezzo. Nel terzo tempo le amaranto hanno ribaltato la situazione: le reti di Sole Mariottini e Amelia Porcu hanno firmato un meritato 2-0, riequilibrando il match.