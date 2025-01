Una mattinata in piscina per i neonati con il Baby Acquatic’s Day

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Una mattinata dedicata ai neonati con il Baby Acquatic’s Day. Il Palazzetto del Nuoto di Arezzo torna a ospitare il tradizionale appuntamento gratuito per la fascia d’età da zero a quattro anni che, promosso dalla Sport Service in collaborazione con la Chimera Nuoto, permetterà a genitori e figli di condividere un’esperienza in vasca in cui scoprire i fondamenti del “baby-nuotare”. L’evento, in programma dalle 9.30 alle 12.00 di domenica 26 gennaio, offrirà un’occasione per sviluppare un approccio sereno e sicuro verso l’ambiente acquatico fin dai primi mesi di vita.

Il Baby Acquatic’s Day trova il proprio fondamento didattico nel Metodo Giletto, l’unico metodo italiano scientificamente riconosciuto per l’insegnamento del nuoto in età neonatale che si sviluppa attraverso varie fasi progressive tra massaggio prenatatorio, adattamento fuori e dentro l’acqua, richiamo del riflesso d’apnea e dei riflessi natatori degli arti, galleggiamento, propulsione in immersione, risalita in superficie e autonomia natatoria. Tecnici e istruttori accoglieranno le famiglie al Palazzetto del Nuoto e, dopo aver presentato le fasi preliminari all’accesso alla piscina, terranno una lezione della durata di mezz’ora con orario diversificato a seconda delle età dove un genitore starà costantemente in piscina con il figlio per favorire un approccio rilassato e per vivere insieme l’esperienza. L’attività psicomotoria proposta porta benefici certificati alla crescita del bambino perché rafforza la sicurezza, previene l’annegamento, stimola l’appetito, accelera lo sviluppo del cervello e del linguaggio, rinforza il cuore, previene l’obesità, favorisce il sonno e azzera lo stress. Il tutto, accompagnato dal costante sottofondo musicale e garantito dall’esperienza della Chimera Nuoto che è affiliata alla “Scuola Nazionale di Educazione Acquatica Infantile”. Per iscrizioni o prenotazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Palazzetto del Nuoto o inviare una mail a [email protected].