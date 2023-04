Un terzo posto per l’Alga Atletica Arezzo ai Campionati di Società Cadetti

Arezzo, 3 aprile 2023 – Un terzo posto e tanti positivi piazzamenti per l’Alga Atletica Arezzo nella prima prova dei Campionati di Società Interprovinciali della categoria Cadetti. La manifestazione ha riunito atleti e atlete del biennio 2008-2009 che, a Grosseto, si sono confrontati con i coetanei delle società aretine, senesi e grossetane nelle diverse specialità di corsa, salti e lanci.

Il miglior piazzamento porta la firma di Francesco Tortorelli che, al primo anno tra i Cadetti, ha chiuso per terzo il salto in lungo con un’ottima prestazione di 5.26 metri, ma il gruppo dell’Alga Atletica Arezzo ha sfiorato anche altre medaglie con i quarti posti di Carlotta Anatrini nel salto in alto con 1.40 metri, di Gemma Fabbriciani nel salto triplo con 8.96 metri, di Francesca Fantucci nei 300 ostacoli con 57 secondi e di Chiara Marraghini nel lancio del disco con 15.67 metri. Edoardo Giaccherini, invece, è arrivato quarto negli 80 piani con 10 secondi e ha poi impreziosito la propria partecipazione ai Campionati di Società Interprovinciali con un quinto posto nei 300 ostacoli con 46.8 secondi. Tra gli atleti in gara hanno ben figurato anche Stella Arniani (quinta nel lancio del giavellotto con 15.57 metri), Letizia Guerri (quinta nei 300 ostacoli con 58.1 secondi), Gemma Fabbricini (sesta nel salto in alto con 1.34 metri), Aurora Bondi (settima nel salto in alto con 1.30 metri), Filippo Misuri (settimo nel salto in lungo con 5.04 metri) e Alice Carducci (nona nel lancio del disco con 11.31 metri). In contemporanea, le piste di Grosseto hanno ospitato anche la gara inaugurale della Coppa Toscana Ragazzi dove l’Alga Atletica Arezzo ha chiuso il salto in lungo al nono posto con Flavia Matteucci del 2010 con 3.77 metri.

Queste due competizioni vivranno una nuova tappa allo stadio “Tenti” di Arezzo che domenica 23 aprile ospiterà un’intera giornata dedicata all’atletica leggera giovanile, con le seconde prove di Campionati di Società Interprovinciali Cadetti e Coppa Toscana Ragazzi che verranno anticipate da una gara dalle categorie Esordienti e Pulcini per i nati tra il 2011 e il 2019.