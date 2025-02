Arezzo, 12 febbraio 2025 – Un pieno di successi per il Team Jakini nella trentesima edizione de “Le stelle del ring”. Il gran galà degli sport da combattimento è andato in scena al centro polivalente di Subbiano con la presenza di alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale e internazionale che, a confronto in dodici incontri professionistici di boxe e kickboxing, hanno acceso l’entusiasmo di centinaia di spettatori provenienti dall’intera penisola. Tra gli assoluti protagonisti dell’evento sono rientrati proprio i portacolori del Team Jakini di Arezzo che, allenati da Nicola Sokol Jakini, hanno vinto ognuno dei cinque match combattuti.

L’affermazione più importante porta la firma di Sebastian Nicolas Vasilovici che si è laureato campione italiano WKN nei -70kg della kickboxing: l’atleta è stato autore di una vera e propria prova di forza con cui si è imposto alla terza ripresa per il ko dell’avversario algerino Hodaifa Kalafate, potendo così festeggiare la sua prima cintura tricolore. L’altro titolo nazionale in palio nel pomeriggio de “Le stelle del ring” è stato conquistato da Saimon Qushku che ha avuto la meglio su Davide Cavarra nei -65kg. Combattimenti di altissimo livello sono stati disputati anche da Daniel Velea che ha superato per ko alla seconda ripresa il francese Mika Guina nei -80kg e da Lorenzo Corsetti che ha confermato il proprio momento di forma con il successo nei 77kg sul campione nazionale d’Albania Mexhit Hysenaj, infine il Team Jakini ha esultato con Laurea Recchia che si è imposta nei -60kg di k1 sulla veneta Lorenza Grande e con Anton Torres che ha trionfato nei -62kg della boxe su Xhuliano Bajrami. «Archiviamo con un bilancio particolarmente positivo il trentesimo galà de “Le stelle del ring” - commenta Jakini, - e rivolgiamo il nostro ringraziamento al Comune di Subbiano, al presidente della ProLoco di Subbiano Gianni Fanetti, agli atleti, ai tecnici e agli appassionati che hanno contribuito all’evento. Ora metteremo in moto la macchina organizzativa per la trentunesima edizione in programma nel giugno del 2025».