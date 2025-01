Un goal negli ultimi minuti di gioco beffa l’Acf

Arezzo, 20 gennaio 2025 – Siamo al giro di boa. Per l’ultima giornata del girone di andata, l’ACF Arezzo ospita il Genoa allo Stadio “Città d’Arezzo”.

ACF AREZZO – GENOA

ACF Arezzo: Bartalini, Tuteri, Licco (Barsali 57’), Carcassi (Taddei 84’), Corazzi, Zito, Lorieri, Toomey (Prinzivalli 62’), Martino, Fortunati Razzolini

A disposizione: Nardi, Lunghi, Barsali, Santini Margherita, Taddei, Prinzivalli, Perfetti, Santini Martina

All. Ilaria Leoni

Genoa: Forcinella, Lipman, Di Bari, Bettalli, Ferrato (Rigaglia 66’), Ferrara, Acuti, Giles, Bargi (Campora 82’), Giacobbo, Mele

A disposizione: Marchetti, Macera, Abate, Errico, Rigaglia, Campora, Oliva, Parolo, Lucafo

All. Fabio Fossati

Marcatrici: Bargi (32’), Razzolini (41’), Ferrara (87’)

Ammonite: Tuteri (44’), Fortunati (62’)

Angoli: 6-6

Recupero: 1’-5’

PRIMO TEMPO

7’ L’Arezzo si fa vedere avanti con Razzolini. Il capitano delle amaranto è in posizione defilata sulla destra e prova a mettere la palla in mezzo. Non trova Licco e il Genoa spazza in angolo. DAll’azione di angolo, Lorieri la mette in mezzo, trovando quasi la testa di una delle sue compagne, ma Forcinella respinge.

8’ Il Genoa guida il contropiede e Acuti si presenta quasi in un uno contro uno con Bartalini. Lorieri rientra bene e blocca le vie di attacco della giocatrice del Genoa.

11’ Martino dalla bandierina la mette in mezzo, trovando quasi la prodezza della rete. Forcinella riesce a respingere e la palla rimane nell’area delle ospiti rimbalzando tra le varie maglie amaranto, ma nessuna riesce a trovare spazio per il tiro.

13’ Il Genoa ci prova ancora. Con una palla lunga le ospiti cercano Acuti, ma Toomey arriva prima sul pallone ed allontana dalla zona di pericolo.

27’ Le ospiti tornano alla carica, nuovamente con Acuti. Brava Zito a sporcare la palla e a farla arrivare a Bartalini in modo sicuro.

29’ Il Genoa ha l’occasione di marcare la rete del vantaggio. Da uno schema di un calcio di punizione, la palla sembra poter trovare Acuti a distanza ravvicinata dalla porta. Brava Bartalini che in uscita riesce ad allontanare il pallone dai piedi dell’attaccante.

32’ Goal Genoa. Le ospiti si portano avanti con Bargi. Dalla sinistra, una giocatrice in maglia bianca mette la palla sul secondo palo, trovando la testa della numero 22 che mette in rete.

40’ Il Genoa cerca il raddoppio e continua a farsi vedere nell’area di Bartalini. L’estremo difensore amaranto riesce a disinnescare il pericolo e manda in angolo.

41’ Carcassi corre sulla fascia destra e cerca la porta. Data la posizione defilata prova a metterla in mezzo per Razzolini. L’attaccante amaranto viene atterrata e viene concesso il rigore all’Arezzo.

41’ GOAL AREZZO. Razzolini si presenta sul dischetto di rigore. Il capitano amaranto angola il tiro sulla destra e batte Forcinella.

43’ Le ospiti vogliono subito tornare in vantaggio e si fanno vedere in avanti. Bartalini blocca la palla in tuffo.

45’ Corazzi tenta il retropassaggio, che rischia di trasformarsi in un assist per la squadra avversaria. Bartalini esce e prima in scivolata e poi con i guantoni, riesce a mantenere la parità dell’Arezzo.

SECONDO TEMPO

48’ L’Arezzo ci prova con Martino che tenta la prodezza dalla distanza. Palla alta sopra la traversa di poco.

53’ Il Genoa si fa vedere con Giocobbo, che dopo un passaggio di Acuti tento il contro ed il tiro. Bartalini blocca il pallone tra i guantoni.

57’ Lorieri da punizione mette la palla in area buona per la testa di Tuteri. Sul pallone ci arriva Forcinella che smanaccia e manda la sfera di gioco tra i piedi di Zito. La numero 15, però, tira al lato della rete.

60’ Il Genoa ci prova da una punizione. Il pallone sfila al lato del secondo palo.

61’ Le ospiti trovano il vantaggio, ma il tutto viene fermato per un calcio di punizione a favore delle Genoane.

63’ Dalla punizione a favore, il Genoa entra in area con Giacobbo. Esce Bartalini, che blocca la palla tra i guantoni.

64’ L’Arezzo va subito alla carica con Carcassi, che cerca di superare Forcinella allungandosi il pallone, ma viene fermata in corsa.

69’ Le amaranto si fanno sentire nell’area del Genoa. Dalla destra Martino mette la palla dentro per Razzolini, che colpisce la palla di tacco, ma il tiro finisce al lato. Dalla rimessa di Forcinella, l’Arezzo recupera il pallone e torna al tiro con la 97. L’estremo difensore degli ospiti blocca la palla senza difficoltà.

71’ Le ragazze di Ilaria Leoni non si arrendono e continuando ad assediare l’area di rigore avversaria. Lorieri si fa spazio tra le maglie bianche ed entra in area. Impossibilitata a tirare, cerca lo scarico, ma non trova nessuna delle sue compagne.

77’ Corazzi si trova la palla tra i piedi da sola. Tenta il tiro dalla distanza, che finisce di poco sopra la traversa.

79’ Dallo schema di un calcio d’angolo, Martino la batte corta e la palla arriva tra i piedi di Barsali. La numero 11 tenta il tiro dalla distanza, ma Forcinella blocca.

87’ Goal Genoa. Punizione al limite dell’area per le ospiti. La batte Ferrara. Baralini intuisce la direzione del pallone, ma non ci arriva e la sfera di gioco si insacca dietro l’estremo difensore.

89’ Il Genoa continua a spingere. Brava Fortunati a recuperare sull’avversaria e a spazzare in angolo.

90’+5 Da calcio d’angolo l’Arezzo ha l’ultima possibilità di pareggiarla, ma Zito sbaglia il tiro.

Un goal negli ultimi minuti di gioco beffa l’Arezzo.