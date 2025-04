Domenica 6 aprile torna Vivicittà

Arezzo, 2 aprile 2025 – La classicissima di primavera organizzata dall’Uisp sta per portare nelle strade e nelle piazze di 39 città italiane migliaia di runner di tutte le età, per la pace, l’ambiente, i diritti, l’Europa. Si partirà simultaneamente alle ore 9.30 di domenica 6 aprile e il “via” verrà dato in diretta, come tradizione, dai microfoni di Radio 1 Rai. Si correrà tutti simultaneamente e per le città che sceglieranno il percorso di 10 chilometri è prevista la classifica unica compensata tra tutti i partecipanti, sulla base dei coefficienti di compensazione tra i vari profili altimetrici dei percorsi, elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni.

Vivicittà crea collegamenti tra il dentro e il fuori, le periferie sociali diventano il centro della comunità: saranno venti gli istituti penitenziari dove si correrà, con il prologo sabato 5 aprile a Brescia (Casa di Reclusione Brescia-Verziano). Lunedì 7 aprile Vivicittà si sposterà nell’Istituto penale minorile Bicocca a Catania. Il 9 aprile si correrà nella Casa Circondariale di Reggio Emilia. Le altre prove si terranno tra aprile e maggio. E’ invece momentaneamente rinviata la prova romana nel carcere di Rebibbia, inizialmente annunciata per domenica 6 aprile, per problematiche organizzative interne alla struttura.

Vivicittà è la manifestazione sportiva degli sconfinamenti come può esserlo una strada che fa incontrare luoghi e genti diverse. Per questo la città simbolo di questa edizione è Gorizia e la sua piazza Transalpina, che unisce la parte slovena e quella italiana, emblema della caduta di tutti i muri, punto di partenza e d’arrivo di Vivicittà. Sono previste prove anche in Francia e in Bosnia. Mentre la non competitiva sbarca anche in Giappone, ad Osaka e Yokohama.

“Vivicittà è una sorta di staffetta, un testimone che passa di mano in mano, che tocca tante città e situazioni diverse – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Vivicittà è messaggera di pace, di convivenza, di sostenibilità ambientale. Questo è il valore sociale dello sport al quale intendiamo dare significato, insieme ai 40.000 podisti che prevediamo prenderanno parte alla corsa. Vivicittà unirà ancora una volta centri storici e istituti penitenziari, periferie degradate e parchi urbani”.

Vivicittà è un’unica e lunghissima linea di partenza, tutti protagonisti, ognuno alla sua velocità. C’è il percorso competitivo di 10 km ma anche mille occasioni per passeggiate ludico motorie di 3/4 km, con famiglie e scolaresche che animeranno parchi e piazze. Correre Vivicittà significa scegliere l’ambiente: in tutte le città sono previste azioni di sensibilizzazione. In particolare a Bari, Cagliari, Palermo e Torino infatti ci saranno attività di raccolta differenziata e di corretto smaltimento della plastica, che vedrà la collaborazione tra Uisp e Corepla-Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica.

Che cosa succederà nelle 39 città coinvolte simultaneamente nella corsa? A Torino il percorso si snoderà nella periferia sud della città e concluderà una settimana dedicata al cammino. A Bari il percorso unirà la parte vecchia al lungomare e, come di consueto, la corsa si annuncia come una delle più veloci, così come quella di Pescara, che nell’edizione dello scorso anno espresse il vincitore della classifica unica nazionale. A Cagliari il percorso verrà ospitato nel centro storico e coinvolgerà varie reti sociali cittadine, presenti lungo il circuito. La tematica sociale del collegamento tra periferia e centro città sarà caratterizzante delle prove di Latina, Ancona, Aosta. A La Spezia il percorso si svilupperà lungo le dorsali che racchiudono il centro storico medievale.

Per quanto riguarda le con competitive, a Firenze Vivicittà coinciderà con la grande festa della Half Marathon cittadina e per questo verrà allestito un traguardo intermedio. A Reggio Emilia, come di consueto, sono attesi al via migliaia di ragazzi e ragazze delle scuole. I colori della bandiera della pace apriranno le camminate ludico motorie di Vivicittà a Catanzaro, Matera, Catania, Ferrara.

Vivicittà 2025 si svolge in collaborazione con la Fidal-Federazione Italiana di atletica leggera e gode dei patrocini di: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica; Ministero della Giustizia.

I partner della manifestazione sono Marsh, broker assicurativo leader nel settore sportivo, Consorzio Italia Ortofrutta e Consorzio Corepla. I media partner sin dalla prima edizione si confermano Radio 1 Rai e Corriere dello Sport

DOVE SI CORRE VIVICITTA' 2025 (domenica 6 aprile)

Vivicittà competitiva 10 km

Ancona, Arezzo, Aosta, Bari, Bolzano, Cagliari, Civitavecchia (RM), Enna, Ferrara, La Spezia, Latina, Livorno, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Salice Terme (PV), Spinetoli (AP), Sassari, Siena, Torino, Torri di Quartesolo (VI)

Vivicittà ludico motoria

Aci Sant'Antonio (CT), Ancona, Aosta, Arezzo, Bari, Bolzano, Bra (CN), Cagliari, Catanzaro, Cesena, Civitavecchia (RM), Enna, Ferrara, Firenze, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Moio Alcantara (ME), Parma, Piacenza, Picerno, Pescara, Polcenigo (PN), Ragusa, Reggio Emilia, Rimini, Rivoli (TO), Russi (RA), Salice Terme (PV), San Vito Lo Capo (TP), Sassari, Siena, Spinetoli (AP), Torino, Torri di Quartesolo (VI)

Nel corso dei mesi di aprile e maggio si terranno diverse iniziative presso istituti penitenziari italiani. Il 2 aprile si corre a Ragusa (CC Ragusa), il 5 aprile a Brescia (CR Verziano) e il 7 aprile a Catania (IPM Bicocca). Il 9 aprile sarà la volta di Reggio Emilia (CC Reggio Emilia), poi il 12 aprile a Firenze (Casa Circondariale di Sollicciano) e il 3 maggio a Voghera (PV) (CC Voghera). Il 10 maggio si svolgerà un'iniziativa a Enna (CC Luigi Bodenza), il 15 maggio a Ferrara (Casa Circondariale Costantino Satta) e un evento a Brissogne (AO) (CC Aosta Brissogne) in data da definirsi nel mese di maggio, così come a Sassari (Struttura Carceraria di Nuchis). Altre date da definire riguardano gli eventi a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (CC Vittorio Madia), Genova (CC Marassi), Cagliari (IP Minorile Cagliari Quartucciu) e Alessandria (CR San Michele), oltre agli appuntamenti all'IP Minorile Sandro Paternostro di Catanzaro, alla Casa di reclusione “Giuseppe Barraco” di Trapani, alla Casa Circondariale Villa Fastiggi di Pesaro e alla Casa Circondariale di Cremona.