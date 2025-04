Arezzo 2 aprile 2025 – Natural bike Casentino: il 5 e 6 aprile la quarta edizione

Una manifestazione che unisce tutto il Casentino

Natural Bike Casentino torna nelle strade, nei boschi e nelle ciclopiste del Casentino nei giorni 5 e 6 aprile 2025 con le discipline cicloturistica, MTB, E-bike e Gravel.

L’evento è patrocinato da tutti i comuni del Casentino, perché i percorsi saranno all’interno dei luoghi più iconici di tutta la vallata; come ogni anno ci sarà la partecipazione di tantissime associazioni i cui volontari si distribuiranno sul territorio per fornire assistenza in un’organizzazione capillare dei percorsi e degli eventi collaterali. .

Il sabato mattina alle ore 9.00 da Piazza Tarlati partirà la Gravel, mentre la domenica mattina sarà la volta delle bici da strada, MTB e E-bike.

Il sabato pomeriggio Avis Pratovecchio organizzerà un evento al suo campo scuola per i bimbi e al Museo Archeologico ci saranno laboratori sempre a loro dedicati e gestiti da Oros. La domenica mattina si terrà la visita ai Palazzi storici di Bibbiena per tutti gli accompagnatori, turisti e cittadini del territorio. Si tratta di una cicloturistica che è entrata a fa parte del circuito Terre D’Etruria.

Il nuovo brand Natural Bike Casentino - che unisce associazioni e amanti delle due ruote per la promozione di una vallata – ha dopo quattro anni dalla sua fondazione – un grande seguito di appassionati delle due ruote e della natura.

Le gare cicloturistiche proposte anche quest’anno, si snoderanno tra borghi e i paesi della nostra vallata per regalare ai partecipanti un’esperienza unica a cavallo delle loro biciclette.

Ogni disciplina avrà il suo percorso, le sue gare e offrirà un progetto immersivo tra foreste, borghi, antichi paesi e angoli sconosciuti.

Francesca Nassini, Assessora allo Sport del Comune di Bibbiena commenta: “Natural Bike è una associazione che unisce varie anime dello sport e dell’associazionismo del territorio, e che si pone come obiettivo la promozione del Casentino verde da godere attraverso la mobilità dolce. Oggi questa scommessa è più che una realtà, è un nuovo brand che funziona proprio perché unisce lo sport, l’amore per la bici e quello per la natura del territorio. Questo format è piaciuto moltissimo ai tanti appassionati che, ogni anno, ci riconoscono gli sforzi fatti sul fronte di un’organizzazione impeccabile, con tante iscrizioni e presenze che fanno bene al territorio. Ringrazio i comuni del Casentino e tutte le associazioni che nel tempo hanno cooperato alla buona riuscita di questo evento”.

A far parte di questa associazione, nata proprio negli anni dolorosi della pandemia, sono la Casentino Gravel, la cooperativa Oros, Mtb Casentino, Noi che… Bibbiena, Nrc Bike, Gsc. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale, Uisp Arezzo, Noi che…Bibbiena, Nrc, MTB Casentino, Gravel Casentino. L’evento però avrà il sostegno anche di tante realtà associative unite per la promozione e valorizzazione del territorio e alcuni sponsor affezionati al progetto.