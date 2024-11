Arezzo, 6 novembre 2024 – Un evento nell’evento per la ventinovesima edizione de “Le stelle del ring”

Il galà degli sport da combattimento, sabato 9 e domenica 10 novembre al palasport Estra “Mario d’Agata”, prevede il Campionato Italiano WKN e gli incontri tra professionisti di boxe e kickboxing

Un evento nell’evento per la ventinovesima edizione de “Le stelle del ring”. Il gran galà degli sport da combattimento, organizzato dal Team Jakini con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, è in calendario al palasport Estra “Mario d’Agata” nelle due giornate di sabato 9 e domenica 10 novembre con un programma completamente rinnovato che prenderà il via con il Campionato Italiano WKN e che troverà il proprio cuore con i combattimenti tra alcuni dei migliori professionisti del panorama internazionale. Il fine settimana riunirà in città circa trecento atleti e atlete provenienti dall’Italia e dall’estero che daranno vita a centocinquanta incontri tra varie specialità all’insegna dell’adrenalina, rinnovando uno degli appuntamenti più longevi e partecipati del panorama nazionale.

L’assessore allo sport Federico Scapecchi: “esperienza organizzativa e capacità di creare spettacolo: questi gli ingredienti che permettono ogni anno al team Jakini di regalare ad Arezzo una manifestazione di straordinario livello agonistico, che in tutta Italia c’invidiano e dai riflessi importanti per la promozione del territorio. Siamo riusciti ad anticipare l’evento di una settimana rispetto al taglio del nastro della Città del Natale, evitando così una sovrapposizione che in passato ha costituito un piccolo svantaggio”.

La grande novità de “Le stelle del ring” sarà rappresentata dalla possibilità di ospitare il Campionato Italiano di kickboxing k1 e muay thai che terminerà con l’assegnazione dei titoli italiani dilettantistici in tutte le categorie di peso e di età. La federazione WKN - World Kickboxing Network ha infatti scelto, per questa stagione, di affidare l’organizzazione della manifestazione al Team Jakini che è tra le principali realtà della penisola impegnate nella promozione e nello sviluppo degli sport da combattimento: i match prenderanno il via dalle 14.00 di sabato 9 novembre con i primi turni eliminatori e proseguiranno poi il giorno successivo fino ad arrivare a definire i nuovi campioni italiani maschili e femminili, categorie Juniores e Seniores.

Il gran finale de “Le stelle del ring” sarà poi dalle 17.00 di domenica 10 novembre con le emozioni dei match tra atleti professionisti. Le maggiori attese saranno orientate verso Lorenzo Corsetti del Team Jakini che incrocerà i guantoni nei 72kg contro Amin Ettayeb della Boxe Madone al termine di una stagione particolarmente positiva che ha conosciuto il clou con la conquista del titolo intercontinentale. Il programma della kickboxing prevede poi gli incontri di Saimon Qushku contro Adam El Hammouchi nei 65kg, Davide Pellini contro Ludovico Toia nei 71kg e Franc Agalliu contro Kharim Boufrass nei 75kg. Un secondo atleta aretino sarà impegnato nei 60kg della boxe: Anton Torres del Team Jakini sarà infatti opposto a Tarik Mansour della Rhodigium Boxe.

“Le stelle del ring - spiega Nicola Sokol Jakini, organizzatore dell’evento - è oramai tra gli appuntamenti più attesi e partecipati del panorama nazionale, avendo raggiunto il traguardo della ventinovesima edizione. Il fine settimana proporrà una formula raddoppiata dove i tradizionali incontri tra professionisti saranno eccezionalmente abbinati al campionato nazionale dilettantistico, con lo sport che tornerà a essere anche un importante strumento di promozione turistica capace di portare nuove economie al territorio. Un ringraziamento particolare va all’assessore Federico Scapecchi e al Comune di Arezzo per la vicinanza e il sostegno che permettono a questa manifestazione di crescere e di consolidarsi sempre più tra i riferimenti italiani della kickboxing”.