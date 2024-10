Arezzo, 21 ottobre 2024 – Un doppio pareggio per il Tennis Giotto in serie A2. Il terzo turno dell’importante campionato nazionale ha visto la prima squadra maschile del circolo aretino vivere un incontro in totale equilibrio sui campi casalinghi con il Tc Vomero di Napoli terminato 3-3, mentre la prima squadra femminile è stata protagonista di una rimonta in casa del Tc Lumezzane che è valsa il 2-2 finale. I prossimi appuntamenti sono fissati per le 10.00 di domenica 27 ottobre con l’A2 femminile che ha in calendario Tennis Giotto-Tc Genova 1883 e l’A2 maschile che proporrà la trasferta per Canottieri Padova-Tennis Giotto.

L’incontro con il Tc Vomero della formazione maschile capitanata da Alessandro Caneschi è stato caratterizzato da una costante altalena di emozione per l’alternarsi di successi tra tennisti aretini e napoletani davanti a un numeroso pubblico di atleti, dirigenti, tecnici e appassionati riunito sulle tribune di via Divisione Garibaldi. Le vittorie individuali sono state firmate da Filippo Alberti e Stefano Baldoni a cui hanno fatto da contraltare i passi falsi di Guelfo Baldovinetti e Raffaele Ciurnelli, fissando il punteggio sul 2-2 al termine dei singoli; a risultare decisivi per il risultato finale sono stati così i doppi dove è stato confermato il pareggio in virtù dell’affermazione della coppia formata da Baldoni con Pietro Fanucci e della sconfitta di Alberti-Baldovinetti. Un delicato viaggio fino alla bresciana Lumezzane ha impegnato la squadra femminile guidata da Jacopo Bramanti che ha chiuso il primo ciclo di singoli con Matilde Mariani e Gaia Squarcialupi in svantaggio per 2-0 ma che ha poi mostrato il carattere per rimettere in parità il risultato con Aneta Laboutkova e, infine, nel doppio con Laboutkova-Mariani.

Particolari soddisfazioni stanno continuando ad arrivare dal settore giovanile dove il Tennis Giotto ha messo in bacheca un nuovo titolo toscano con Francesco Vannelli nel doppio dell’Under11. L’occasione è stata fornita dal master conclusivo del circuito Super Slam che, nella lucchese Torre del Lago, ha visto sfidarsi i migliori trenta tennisti dell’anno 2013 di tutta la regione che sono stati convocati dalla federazione per un appuntamento di fine stagione, con il circolo aretino che era presente con Vittoria Milesi e con lo stesso Vannelli. Quest’ultimo ha giocato in coppia con Zeno Bruno Balli del Tc Pistoia e, di vittoria in vittoria, è riuscito a regalarsi la soddisfazione di laurearsi campione toscano, dando seguito al trionfo della sorella Bianca che poche settimane fa aveva conquistato il titolo regionale nell’Under14 femminile.