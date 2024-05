Arezzo, 9 maggio 2024 – Tutto è pronto per l'edizione 26 del memorial Roberto Lorentini, il torneo, under 14, che si svolge ininterrottamente dal 1997, salvo i due anni stop dovuti al covid.

Il torneo intende onorare la memoria del medico Roberto Lorentini, perito a Bruxelles nella strage dello stadio Heysel il 29/05/1989, nel corso della finale fra Juventus e Liverpool, morto da eroe, perché già in salvo tornò indietro per aiutare gli altri a salvarsi e per questo insignito della medaglia d'argento al valore civile da parte della Repubblica Italiana.

Il Memorial, da sempre organizzato dalla società sportiva Santa Firmina, da quest'anno, dopo la fusione fra delle due società, è organizzato dalla nuova società Olmoponte Santa Firmina. Quella di quest'anno è un'edizione completamente rinnovata, infatti per la prima volta le squadre partecipanti non saranno soltanto quelle del nostro territorio, ma proverranno dalle province e regioni vicine, con l'ulteriore novità di 4 squadre professioniste. Non è stato facile organizzare il Memorial, c'erano molte incertezze legate al calendario federale toscano. Fino alla fine di gennaio non speravamo come sarebbe stato, quale e quando sarebbe stata e finita la stagione federale. Questo ci ha fatto perdere la possibile presenza di ulteriori e blasonate società professionistiche e quindi di dare al torneo una connotazione più nazionale e internazionale, La speranza è che per il prossimo anno tutto sia più chiaro in anticipo e perciò poter organizzare un Memorial degno di quello che sarà il 40° anniversario della strage dell'Heysel.

Le squadre partecipanti sono: AS Roma, SS Arezzo, Pisa SC e AC Perugia per le professioniste con il sotto età, Arezzo F.A, Casentino Academy, Aquila Montevarchi, Castiglionese, Figline, Nuova Foiano, Valentino Mazzola, Virtus San Giustino, Terranuova Traiana, Trestina più le due squadre dell'Olmoponte Santa Firmina.

Il torneo si svolgerà negli impianti di Santa Firmina e di via Andrea del Verrocchio (di fronte Esselunga) nei giorni di sabato 11 e domenica 12 Maggio con inizio sabato alle ore 15, le due finali, 3°-4° ,1°-2° posto si svolgeranno nell'impianto di Santa Firmina il pomeriggio della domenica 12 con inizio alle ore 17.