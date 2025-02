Arezzo, 27 febbraio 2025 – Toscana Tour 2025: l’elite del salto a ostacoli torna ad Arezzo.

L’Equestrian Centre si conferma capitale degli sport equestri con la diciannovesima edizione del Toscana Tour, il circuito internazionale che vedrà in gara i migliori binomi del mondo.

L’attesa è finita: il Toscana Tour 2025 è pronto a riportare il grande salto ostacoli all’Arezzo Equestrian Centre. Il prestigioso evento internazionale, organizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Arezzo e la collaborazione di Jumping Verona, ospiterà per cinque settimane oltre 2.000 cavalieri e amazzoni provenienti da più di 30 nazioni, in lizza per un montepremi complessivo di 900.000 euro.

Diviso in due periodi - dal 6 al 16 marzo e dal 25 marzo al 13 aprile - il Toscana Tour 2025 rappresenta una delle più grandi manifestazioni di salto ostacoli in Europa, offrendo un programma ricco di competizioni: dai concorsi CSI4* fino alle categorie riservate a Young Riders, Juniores, Pony, Children e giovani cavalli. Venti gare saranno valide per il Longines Rankings FEI, tra cui i prestigiosi Gran Premi della domenica, appuntamenti imperdibili per pubblico e appassionati.

I GRANDI PROTAGONISTI

Il Toscana Tour 2025 ospiterà alcuni dei migliori cavalieri del panorama mondiale. Riflettori puntati sul francese Roger Yves Bost, oro olimpico a Rio 2016, e Ludo Philippaerts, leggenda belga del salto ostacoli e padre di Olivier e Anthony, anche loro attesi protagonisti. Tra i nomi di spicco anche il brasiliano Carlos Ribas, veterano delle Olimpiadi e dei World Equestrian Games, lo svizzero Niklaus Schurtenberger, bronzo olimpico a squadre a Pechino 2008 e i cugini Jack e Thomas, eredi della grande e numerosa dinastia dei Whitaker. Non ultima, l’astro nascente del salto ostacoli tedesco Sophie Hinners che lo scorso novembre è stata la prima donna della storia a vincere il Gran Premio di Coppa del Mondo a Fieracavalli di Verona.

L’Italia sarà rappresentata da un team di altissimo livello, guidato dalla campionessa italiana in carica Giulia Martinengo Marquet, seconda nell’ultimo Gran Premio Rolex di Ginevra. Insieme a lei, campioni del calibro di Emilio Bicocchi, Luca Marziani, Alberto Zorzi, Giacomo Bassi, Natale Chiaudani e il giovane talento Giacomo Casadei, 22 anni ma da tempo già componente delle squadre nazionali di salto ostacoli.

Attesi anche Emanuele Camilli, unico azzurro del salto ostacoli ai Giochi di Parigi 2024, i fratelli Francesca e Federico Ciriesi e, per rimanere in tema familiare, Arnaldo e Filippo Marco Bologni, padre e figlio.

Con il suo mix di competizione ai massimi livelli, atleti di spicco e un contesto unico, il Toscana Tour 2025 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione equestre internazionale.

FACTS AND FIGURES

Il Toscana Tour 2025 offrirà cinque settimane di competizioni di altissimo livello, con cinque Gran Premi in programma e un totale di 1.000 cavalli presenti ogni settimana. Saranno oltre 2.000 i cavalieri e le amazzoni in gara, provenienti da più di 30 nazioni, che si daranno battaglia nelle strutture straordinarie di Arezzo Equestrian Centre: lo showground gestito da Riccardo Boricchi si estende su una superficie di 32 ettari, con 118.000 mq dedicati alle strutture sportive. I campi di gara includono l'iconica Arena Boccaccio, un campo in erba di 1,8 ettari tra i più apprezzati d’Europa, e tre campi in sabbia silicea: Arena Dante, Arena Vasari e Arena Petrarca, oltre a tre campi di lavoro e un maneggio coperto di 70x30 metri. L’area dedicata al cross country si sviluppa su 12 ettari. Per ospitare cavalli e cavalieri, il centro dispone di 400 box fissi e 600 mobili, accogliendo ogni anno oltre 10.000 cavalli per eventi e competizioni. L’esperienza del pubblico sarà arricchita da una esclusiva Area Vip con vista privilegiata sulle arene Dante e Boccaccio, oltre a un percorso shopping per gli appassionati di equitazione.

LA PRESENTAZIONE

La diciannovesima edizione di Toscana Tour sarà presentata ufficialmente giovedì 6 marzo alle ore 12:30 nella sede del Consiglio regionale della Toscana a Palazzo del Pegaso, in via Cavour n°2 a Firenze.