Tiro a Segno di Bibbiena, il nuovo presidente

Arezzo, 14 agosto 2024 – Largo ai giovani anche nel Tiro a segno nazionale, sezione Bibbiena che all’unanimità ha eletto come nuovo Presidente della Sezione Elia Fani, 32 anni e la passione per il tiro a segno nel sangue.

Elia ha iniziato a interessarti a questo sport nel 2012 diventando in poco tempo

Direttore di tiro, figura istituzionale molto importante nel circuito.

La sezione di Bibbiena è una delle più longeve della Toscana fondata nel lontano 1872, la diciannovesima sezione del Tiro a Segno Nazionale a costituirsi nella nostra regione.

Oggi conta ben 350 iscritti e un palmares di tutto rispetto: vanta di aver avviato a questo sport il pluricampione Niccolò Campriani. Campriani ha trascorso molte estati nel territorio di Bibbiena, muovendo i primi passi e maturando la passione per il Tiro a Segno presso la Sezione TSN di Bibbiena. Nella sua carriera agonistica ha conseguito importanti risultati sportivi: due ori, nella carabina 10 metri e nella carabina libera 3 posizioni, ai Giochi Olimpici di Rio 2016, un oro nella carabina libera 3 posizioni e un argento nella carabina 10 metri ai Giochi Olimpici di Londra 2012, risultati straordinari grazie ai quali è entrato nella leggenda del tiro a segno e dello sport italiano. Nel 2016 con l’allora Sindaco Daniele Bernardini venne insignito della onorificenza di Cittadino Onorario di Bibbiena.

All'interno del Consiglio si riconfermano Brunetti David e Acciai Andrea. I nuovi membri sono Fani Elia, Martini Giuseppe e Norcini Simone.

Elia Fani commenta: “I nuovi membri, consapevoli e grati di tutto quello che è stato fatto fino ad ora, sono pronti ad assumersi il compito di portare avanti le attività della sezione con rinnovato impegno, serietà e passione per quello che è, è stato e sarà lo spirito del Tiro a Segno Nazionale di Bibbiena, accogliendo con il sorriso tutti coloro che vorranno fare parte della nostra realtà che vogliamo far crescere soprattutto con i giovani”.

In futuro, infatti, i nuovi membri del consiglio vorrebbero aprire di più ai giovani come attività sportiva.

La sezione del tiro a segno di Bibbiena è una bella realtà che tutti possono andare a visitare nei giorni sabato pomeriggio e domenica mattina in cui è aperta al pubblico. Si tratta di un luogo che svolge una funzione istituzionale molto importante.

Le attività istituzionali certificatorie del Tiro a Segno Nazionale, consistono infatti, in corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno finalizzati all’accertamento delle capacità tecniche e delle conoscenze teoriche di chiunque debba svolgere servizio armato presso enti pubblici o privati (Guardie Particolari Giurate, Polizia Provinciale, Polizia Municipale) nonché di tutti quelli che abbiano necessità di richiedere una licenza di porto d’armi per difesa personale, per uso venatorio, o per uso sportivo.

L’Assessora allo Sport Francesca Nassini commenta: “Quella del Tiro a segno è una realtà molto bella, fatta di persone entusiaste e capaci. E’ un luogo che ha grandi potenzialità sportive, come dimostrato, e che volentieri sosteniamo per proporre al nostro territorio e ai giovani un’altra grande opportunità. Ringrazio Elia e tutto il nuovo consiglio che, sono certa farà grandi cose per il futuro di questa gloriosa attività”.