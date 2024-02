Terzo ciclo di corsi di fitness in acqua al Palazzetto del Nuoto

Arezzo, 17 febbraio 2024 – Il Palazzetto del Nuoto ospita il terzo ciclo di corsi di fitness in acqua. L’appuntamento è fissato per lunedì 19 febbraio quando partiranno le nuove lezioni che, ospitate da vasche di diverse altezze, proseguiranno fino al mese di aprile e saranno strutturate attraverso un programma di discipline particolarmente variegato in termini di esercizi proposti, attrezzi utilizzati e parti del corpo allenate. I corsi, tenuti da tecnici e istruttori della Chimera Nuoto, saranno rivolti a uomini e donne a partire dai sedici anni di età e saranno caratterizzati da un costante accompagnamento musicale, andando a configurare occasioni dove il movimento viene unito al divertimento e all’aggregazione.

L’attività del fitness in acqua è divisa prevalentemente in due macrocategorie, con i corsi nella vasca di media altezza con appoggio sul fondo e con i corsi nella vasca alta con cinture e piccoli attrezzi in galleggiamento. Ogni lezione sarà poi caratterizzata da un programma di esercizi specifico a seconda degli obiettivi da raggiungere e da postazioni a circuito che spazieranno tra la ginnastica a corpo libero, l’Acqua Gym a corpo libero e con piccoli attrezzi, la Ginnastica Funzionale con un’attività mirata per allenare le fasce muscolari e l’utilizzo di grandi attrezzi come idrobike e tappeti elastici. I corsi, interamente svolti dentro l’acqua, permetteranno di perseguire numerosi benefici al corpo e alla mente perché rinforzano il sistema muscolare, stimolano il ritmo respiratorio, la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, rinforzano il cuore, migliorano la coordinazione, la mobilità e il recupero anche in caso di traumi, infortuni e incidenti. Una specifica attenzione verrà rinnovata verso le gestanti con la ginnastica pre e post partum che permetterà di svolgere attività fisica con esercizi per preparare il corpo al parto o per riabilitarne successivamente tutte le funzioni. Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi direttamente alla segreteria del Palazzetto del Nuoto in viale Gramsci.