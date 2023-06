Tennis, torna la serie B1 in città. E si prepara l'assalto alla serie A

Pontedera, 9 giugno 2023 - La corsa alla serie A fa tappa nuovamente a Pontedera. Domenica 11 giugno, al circolo di via Montevisi dalle 10, torna il tennis della serie B1 con la squadra di casa che cercherà di respingere l’assalto del Circolo tennis Bari. E’ la gara numero 6 e per i colori pontederesi si tratta della terza e ultima sfida tra le mura amiche in vista dell’ultimo round in programma domenica prossima a Treviglio. Per i ragazzi capitanati da Leonardo Azzaro e Daniele Toni la permanenza in serie B1 è ormai una certezza, mentre è ancora tutta da giocare l’accesso ai playoff per la fase finale e staccare quindi il biglietto per il paradiso. Obiettivo a portata di mano visto che il Ct Pontedera guida la classifica provvisoria con tre vittorie e un pareggio (a Siracura). A seguire Treviglio a quota 8 (con una tappa giocata in più), Siracusa e Bari 7, Perugia (con una tappa giocata in più) 6, Bolzano 3 e Tc 2002 solo un punto. Nella squadra tra tutti spicca la presenza del 20enne pisano Francesco Maestrelli, numero 180 al mondo. Con lui ci sono Benjamin Lock, il nuovo arrivato Federico Bertuccioli di Pesaro, l’ungherese Peter Fajta, Tommaso Schold, il pontederese Gabriele Volpi, Duccio Caciolli, l’altro pontederese Riccardo Galli e William Paolini, fratello di Jasmine. Il programma di domenica al Circolo Tennis Pontedera: il via alle gare (4 singolari e 2 doppi) alle ore 10. Ingresso libero.