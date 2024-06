Tennis club castiglionese, domenica 23 giugno inizieranno i playoff per l'accesso alla serie A2 Femminile

Arezzo, 22 giugno 2024 – «Emozioni al massimo... domenica 23 giugno dalle ore 10:00 inizieranno i playoff per l'accesso alla serie A2 Femminile che ci vedranno affrontare in casa in uno spareggio secco la fortissima squadra del Plebiscito Padova in una partita che promette spettacolo e adrenalina.

La squadra vincente accederà al secondo, e decisivo, turno dei palyoff contro il Circolo Tennis San Giorgio Del Sannio nella formula andata e ritorno (30 Giugno e 7 Luglio).

Per un piccolo circolo come il Tennis Club Castiglionese e per una città come Castiglion Fiorentino sarà un onore ospitare un evento di interesse nazionale e siamo sicuri che sia il circolo che l'amministrazione comunale e tutta la comunità castiglionese si faranno trovare pronti e presenti in massa a sostenere le ragazze.

Noi siamo orgogliosi della nostra squadra e di quanto hanno saputo fare finora e vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa giornata decisiva: Forza ragazze!

In un momento cosi importante desideriamo ringraziare gli sponsor della squadra: Cima Chemicals, Macri Studio Dentistico, Pastificio Fabianelli e Menci Group. Grazie al loro continuo e prezioso sostegno ci hanno permesso di arrivare a questi livelli impensabili fino a qualche anno fa e che, grazie anche all'aiuto di nuovi sponsor e dell'amministrazione comunale, ci auguriamo di mantenere, se non migliorare, nei prossimi anni !