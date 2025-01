Arezzo, 14 gennaio 2025 – Stopponi argento a Cesenatico collegiale, nazionale e torneo, poi l’infortunio

Il nuovo anno si apre con la convocazione dell’atleta aretino al collegiale delle squadre nazionali Under20 e Senior. Dal due di gennaio all’undici a Cesenatico si sono ritrovati i migliori atleti italiani convocati dal Direttore Tecnico per un allenamento intensivo per l’inizio delle attività programmate. Dopo una settimana di allenamento, in programma il III Torneo internazionale Antonio Pasi.

L’aretino gareggia nella categoria 60 kg.

Francesco vince il primo incontro con il fiorentino Gori per atterramento (9-2). Nonostante la vittoria, nell’azione conclusiva, l’aretino si infortuna alla spalla. Il dolore lo blocca non potendo proseguire gli incontri.

A fine gara Stopponi risulterà secondo classificato.

Purtroppo l’infortunio capitato all’atleta amaranto mette fine alla sua permanenza in collegiale. I primi esami dicono che il lottatore dovrà rimanere lontano dalla materassina per almeno quindici giorni, adesso si attendono i risultati della risonanza per avere un quadro medico più accurato che permetterà di definire meglio i tempi di recupero. Il Dott. Chiechi e lo staff del Centro Vertex si sono già attivati per far recuperare quanto prima dall’infortunio. Peccato veramente perché in un momento di grande forma del giovane lottatore ha dovuto interrompere la preparazione al prossimo Campionato Italiano Senior di lotta greco romana in programma a metà febbraio.

Ci auguriamo una pronta guarigione.