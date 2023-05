Sport Camp: la Scuola Basket Arezzo rinnova la proposta dei centri estivi

Arezzo, 27 maggio 2023 – Un’estate all’insegna dello sport con la Scuola Basket Arezzo. La società aretina presenta la nuova edizione degli Sport Camp che, a partire da lunedì 12 giugno, rinnoveranno l’appuntamento con i centri estivi ospitati dal palasport Estra “Mario d’Agata” per bambini e bambine nati a partire dal 2017. Pallacanestro, calcetto, pallavolo, tennis tavolo e giochi all’aria aperta: la Sba proporrà, giorno dopo giorno, la possibilità di mettersi alla prova e di divertirsi con specialità sempre diverse, facendo affidamento su più spazi da gioco tra il parquet del palazzetto, il campo playground esterno e l’area verde circostante. Gli Sport Camp proseguiranno ininterrottamente fino a venerdì 28 luglio, con la programmazione quotidiana delle attività ludiche e motorie che sarà curata da uno staff di istruttori federali e di professionisti del minibasket Nova Verta coordinati da Paolo Bruschi e Federico Fracassi.

La partecipazione agli Sport Camp è aperta anche a bambini e ragazzi che nel corso dell’anno non praticano pallacanestro ma che sono intenzionati a vivere un’estate multidisciplinare tra giochi, circuiti, partite e tornei. Gli unici requisiti richiesti, infatti, saranno il possesso di un certificato medico in corso di validità per l’idoneità all’attività sportiva non agonistica e l’iscrizione obbligatoria entro il mercoledì precedente alla settimana prescelta, comprensiva di copertura assicurativa e consegna del kit sportivo. I centri estivi della Sba sono previsti dal lunedì al venerdì e saranno caratterizzati da una doppia scelta oraria per assecondare le esigenze delle famiglie: l’ingresso sarà dalle 8.00 alle 9.00, poi sarà possibile optare per la mezza giornata (con uscita tra le 12.30 e le 13.30) o per l’intera giornata (con pranzo e con uscita tra le 16.00 e le 16.30). «Gli Sport Camp - commenta Fracassi, - sono un servizio ormai consueto e atteso rivolto dalla Sba alle famiglie nel periodo senza scuola: l’area sportiva del palasport Estra “Mario d’Agata” sarà lo scenario di un’estate all’insegna di divertimento, sport e socializzazione».