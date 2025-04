Arezzo, 12 aprile 2025 – Sfide di alto livello all’Alpe della Luna Trail

Ci saranno grandi nomi al via della terza edizione dell’Alpe della Luna Trail. Domenica prossima a Badia Tedalda (AR) si presenteranno alcuni dei big della specialità a conferma della risonanza che in sole due stagioni la prova toscana ha riscosso. Sul percorso principale, di 52 km per 3.300 metri di dislivello tornano il secondo e il quinto dello scorso anno, rispettivamente Alessio Donati (terzo al Valdambra Plus Ultra Trail 2024) e Massimo Delli Zotti, 7° a marzo all’Ultrabericus Trail ma attenzione anche a Domenico Di Lieto e Mauro Massimi, quest’ultimo secondo della Ronda Ghibellina Plus. Fra le donne si ripropone il duello dell’ultima edizione tra la kazaka Olga Lepyokhina e la rumena Oana Alina Zanfir.

Nel percorso da 27 km per 1.500 metri spicca la presenza del vincitore assoluto 2023 Giacomo Forconi, che si confronterà con Vladimir Kabetaj e Giovanni Cacciamani, in campo femminile sfida al calor bianco fra Francesca Farneti e Monia Ventura, le vincitrici delle due prime edizioni. Sui 13 km per 800 metri presenti specialisti come Luigi Petrini, Patrizio Bartolini, Claudia Di Gregorio e Melania Fiordi.

Gare ma non solo perché domenica ci sarà spazio anche per le camminate e nordic walking, la “Sua Maestà il Faggione” di 18 km per 900 metri e il “Cammino al Ponte Tibetano” di 11 km per 500 metri. Tutti i percorsi sono all’interno della Riserva Naturale dell’Alpe della Luna. Partenza da Piazza dei Tedaldi alle 7:00 per il percorso lungo, alle 9:00 per la 27 km e alle 9:30 per la 13 km. Le prove non agonistiche scatteranno rispettivamente alle 8:00 e alle 9:05. Dalle 12:00 spazio al “Terzo Tempo” di marca rugbystica con musica e buon cibo, oltre alle premiazioni che riguarderanno i primi 3 assoluti e di categoria dei due percorsi principali e i primi 5 assoluti della 13 km.