Sfida di lusso tra Castiglionese e Siena calcio

Arezzo, 10 aprile 2024 – “Non sarà determinante per la classifica del Campionato di Eccellenza Toscano ma domenica prossima alle 15 allo Stadio Faralli, inedita sfida di lusso tra le Città di Palio, Castiglionese – Siena”.

Lo annuncia via social il sindaco Mario Agnelli in vista, appunto, dell’incontro allo stadio comunale “Emanuele Faralli” tra U.S. Castiglionese e il Siena Calcio.

Non è la prima volta che le due squadre si sfidano a calcio anche se bisogna risalire al 1946 quando all’allora “Campo della Stazione” si giocò un amichevole di lusso che fini 4-3 per il Siena, per la Castiglionese segnarono Pecchi, Romolo e Pasqualino Sereni.

Per ritornare ai giorni nostri, anche se l’incontro di domenica non è decisivo per l’esito del campionato di Eccellenza, il Siena si è già aggiudicato il primo posto, sarà sicuramente una partita inedita se si pensa ai fasti del Siena Calcio in serie A.

Tuttavia il calcio non è l’unica cosa che accomuna le due città…stiamo parlando del Palio.

A tal proposito è previsto un saluto dei rioni all’ingresso delle due squadre in campo alle ore 15.00.

In preparazione dell’incontro calcistico, nel corso di un sopralluogo e dopo un briefing con le Forze dell’Ordine è stato deciso di riservare alla tifoseria ospite la tribuna in ferro lato tennis con la capienza di 300 posti, 1700 posti è, invece, l’ampia disponibilità della gradinata Viciani dedicata al pubblico locale.