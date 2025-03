Arezzo, 5 marzo 2025 – Sei squadre in campo nel 2025 del Valtiberina Tennis. Il circolo di Sansepolcro ha ufficializzato i nomi dei tennisti e delle tenniste che, a partire dal mese di marzo, saranno impegnati nei diversi campionati regionali, spaziando dai più piccoli dell’Under10 fino alle formazioni senior di serie D. Ben ventisette atleti di diverse età avranno la responsabilità di indossare i colori del Valtiberina Tennis e di vivere un’importante occasione di confronto con avversari di tutta la Toscana, con l’obiettivo di dar seguito al percorso di consolidamento e sviluppo del movimento tennistico nella vallata condotto in sinergia con il Tennis Giotto.

Particolari attenzioni saranno orientate verso l’Under10 mista che fa affidamento su bambini e bambine al debutto nei campionati a squadre dopo aver ben figurato a livello individuale in diverse prove del circuito provinciale Fit Junior Program: questa formazione schiererà Lorenzo Cherici, Emilia Fiorucci, Giorgia Milo, Olivia Senesi e Bianca Volpi. Due, invece, saranno le formazioni maschili con l’Under16 che farà affidamento su Francesco Calli, Giovanni Panichi e Gabriele Violi, e con l’Under18 che potrà contare su un gruppo ormai collaudato con Elia Boni, Daniele Neri, Pietro Puletti e Gregorio Romano. I campionati regionali giovanili verranno aperti dalle prime fasi a gironi da cui emergeranno le migliori squadre che andranno poi a contendersi il titolo toscano nel tabellone a eliminazione diretta.

Tra le formazioni senior del Valtiberina Tennis, invece, i riflettori verranno puntati sulla D2 femminile che unirà ancora le racchette di Alessia Bellotti, Elora Dabija e Michela Metozzi che già hanno rappresentato il circolo nelle ultime tre positive stagioni in serie C tutte terminate con l’accesso ai Play Off per la B2 e che faranno affidamento anche sulle novità degli innesti di Anna Sophie Grashofer e Anna Pazzi. Il circolo biturgense ha infine rinnovato la partecipazione alla D3 con due squadre maschili: la prima sarà composta da Elia Boni, Riccardo Lorenzi, Fabio Marinangeli, Luigi Martini, Daniele Neri e Luca Ramponi, mentre la seconda vedrà alternarsi in campo Gabriele Boncompagni, Paolo Cenciarelli, Luca Cesari, Edoardo Della Rina, Sandro Pazzi e Manuel Tucci. «Rivolgiamo un particolare augurio a tennisti e tenniste che rappresenteranno il Valtiberina Tennis nei diversi campionati regionali - commenta il presidente Carmelo Gambacorta. - Le tre squadre giovanili dall’Under10 all’Under18, soprattutto, rappresentano un motivo di particolare soddisfazione perché testimoniano lo sviluppo della nostra scuola tennis con il supporto del Tennis Giotto, in virtù di una consolidata combinazione tra solidità della dirigenza, professionalità del gruppo maestri e qualità degli impianti».