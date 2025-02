Arezzo, 13 febbraio 2025 – Scocca a Montevarchi l’ora degli Internazionali d’Italia di motocross, che tornano al Miravalle dopo 11 anni. Pista completamente rinnovata, impianto tirato a lucido, anche nei servizi, un cast di protagonisti di livello mondiale: ci sono tutti gli ingredienti per fare della manifestazione di sabato 15 e domenica 16 febbraio un evento da ricordare. E il Moto Club Brilli Peri che organizza l’evento, insieme a Off Road Pro Racing e con il sostegno del Comune di Montevarchi, è prontissimo ad accogliere i quasi 120 piloti iscritti, provenienti da tutta Europa, e le squadre ufficiali delle grandi marche: Honda, Yamaha, KTM, Beta, TM, Fantic. Come detto il circuito è stato rivoluzionato, invertendo anzitutto il senso di marcia, per attenuare il disturbo provocato dal sole al tramonto. Poi è stato reso ancor più scorrevole, ritmico, adatto al motocross di oggi, dunque più divertente e sicuro per i piloti, più spettacolare per il pubblico. I PROTAGONISTI Il primo round degli Internazionali d’Italia 2025 – EICMA Series, disputato sul “fangone” di Mantova, ha espresso verdetti molto chiari: nella MX1 poker di piloti ufficiali nelle prime quattro posizioni e cioè, nell’ordine, lo sloveno Tim Gajser (Honda), il belga Lucas Coenen (KTM), l’italiano Andrea Bonacorsi (Fantic) e lo svizzero Jeremy Seewer, al debutto sulla Ducati, team di grande prestigio, molto legato al territorio, essendo gestito dalla scuderia di Marco e Corrado Maddii. Nella MX2 doppietta di giovani e talentuosi fuoriclasse di casa nostra: l’ex-iridato Andrea Adamo (KTM) ha preceduto Valerio Lata (Honda). E nella 125 il sedicenne ligure Filippo Mantovani (KTM) ha avuto la meglio sulla coppia-Yamaha formata dall’olandese Dani Heitnink e dal belga Jarne Bertvoets. Logico puntare dunque su questi nomi per individuare i possibili protagonisti di Montevarchi; d’altra parte il campo dei partenti è così popolato da fuoriclasse da lasciare la porta aperta ad altre soluzioni. La gara, seconda e ultima della serie 2025, sarà decisiva per l’assegnazione dei titoli. IL PROGRAMMA Per la prima volta gli Internazionali d’Italia vedranno le moto in pista anche al sabato; è questa la grande novità che aggiunge spettacolo alla manifestazione (e al quale il pubblico potrà assistere gratuitamente). Dalle 15.15 alle 17.15 i piloti della MX1 e MX2 potranno infatti effettuare delle prove di partenza. Intensissimo il programma di domenica 16: dalle 8.30 alle 11.25 prove libere e cronometrate per la 125, MX1 e MX2. Poi, dalle 11.50, le sei manche, due per ciascuna categoria, che assegneranno i titoli degli Internazionali d’Italia 2025. Il Moto Club Brilli Peri ha messo in campo altre iniziative per richiamare l’attenzione anche dei non addetti ai lavori sul motocross e sul valore di questo sport per i giovani. Così sabato 15, dalle 14.00 alle 18.30, in Piazza Vittorio Veneto, si terrà un corso Hobby Sport, per l’avvicinamento alla guida delle due ruote, riservato agli under 15; alle 18.00 si aggiungeranno alcuni campioni che animeranno una sessione di autografi. Sempre sabato, a Miravalle, dalle 17.00, aperitivo in musica, in terrazza, con Dj Karna e poi cena presso il ristorante dell’impianto. In abbinamento all’aperitivo (e poi a seguire), aperto il servizio di ristorazione interna con tre tipologie di menù completi, da 10,15, e 17 Euro, tutto compreso. IL BOTTEGHINO Sabato: Ingresso gratuito. Domenica: Intero, 30 €; Donne, ridotto FMI, under 18, 25 €; Ragazzi under 10, ingresso gratuito