ARezzo, 25 aprile 2025 – Sabato il motocross si ferma anche a Montevarchi per il lutto nazionale Domenica al Miravalle Circuit 140 piloti in pista per gli “assoluti” Prestige Programma concentrato in una sola giornata, presente la squadra ufficiale Honda Anche il Campionato italiano Prestige di motocross, in calendario nel fine settimana al “Miravalle” di Montevarchi, osserva – seguendo le disposizioni del CONI e della Federmoto – il sabato di fermo di ogni attività sportiva, nella giorno del funerale di Papa Francesco. Il programma delle competizioni si sposta, dunque, tutto alla domenica, con inizio delle prove alle ore 8.00, mentre il sabato, per volontà del Moto Club Brilli Peri, assume il tono dell’incontro tra appassionati, piloti e team. I protagonisti del tricolore saranno infatti tutti in pista per le operazioni di iscrizione e verifica e il pubblico, che potrà accedere gratuitamente all’impianto, avrà la possibilità di visitare il paddock, incontrare i propri beniamini, ammirare le moto, intrattenersi nella ormai tradizionale Piazza Motocross, cuore del Miravalle, dove sarà possibile anche cenare. Intanto, alla chiusura delle iscrizioni, si registrano le adesioni di ben 140 piloti del ranking più elevato, appartenenti alle classi MX1 e MX2 e alla categoria Femminile. Ad un gruppo di presenze già di rilievo, con molti protagonisti del mondiale, si aggiunge quella del diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi, che va a completare la squadra ufficiale della Honda, già schierata nella MX2 con Valerio Lata. Zanchi è popolare e benvoluto a Miravalle, pista su cui ha mosso i primi passi, con il minicross, e che gli ha consentito di mettere in luce le sue grandissime doti tecniche e agonistiche. Dopo le prime due prove, i leader di campionato sono lo svedese Isak Gifting (Yamaha) nella MX1, lo stesso Lata nella MX2 e la parmense, già più volte iridata, Kiara Fontanesi (GasGas) nella Femminile. Il Moto Club Brilli Peri ha preparato l’impianto con il consueto, massimo impegno, riservando al tracciato cure particolari per esaltare tutti i pregi del campionato tricolore, gestito da FX Action. Botteghino: sabato, ingresso gratuito; domenica: intero 20 euro, ragazzi ridotto, sotto i 12 anni gratuito.