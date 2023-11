Sabato alle 21 Amen BC Servizi nella tana della Computer Gross Empoli

Arezzo, 24 novembre 2023 – Ultima trasferta del girone di Andata per l'Amen BC Servizi che a 13 anni di distanza ritorna sul parquet della Palestra Lazzeri ospite della Computer Gross USE Empoli. La partita è in programma alle ore 21 e sarà arbitrata dai Sigg. Zanzarella di Siena e Mariotti di Cascina (PI). Una gara da circoletto rosso per la SBA che dovrà affrontare una delle formazioni più attrezzate del girone che abbina provate qualità tecniche e gioventù. Attorno alla bandiera Rosselli, tornato alla casa madre dopo oltre 500 presenze in Serie A e 29 in Nazionale, ed a Capitan Sesoldi coach Valentino può schierare il capocannoniere del campionato Giannone, classe 2003, unico giocatore del girone a viaggiare sopra i 20 punti a partita ed ad aver superato per ben due volte quota 30. Una formazione con tante frecce da scoccare che l'Amen BC Servizi dovrà cercare di limitare anche perchè Empoli vanta al momento la seconda miglior difesa del campionato. In casa amaranto dopo il passo falso con Lucca c'è grande voglia di rivalsa consapevoli che l'avversario di Sabato non è certo dei più facili, ma allo stesso tempo uno dei più stimolanti del girone considerate anche le sfide giocate in passato in Serie B. La partita tra Computer Gross Empoli ed Amen BC Servizi sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube ufficiale USE Basket. Per quanto riguarda il settore giovanile della Scuola Basket Arezzo fari puntati sulla trasferta della capolista Rosini Impianti SBA nell'Under 15 Gold sul campo del Reggello e sulla gara casalinga dell'Amen Under 19 Gold che Lunedi alle 20.30 ospiterà al Palasport Estra l'ABC Castelfiorentino. Impegni anche per il Minibasket Nova Verta che oltre alle gare dei Trofei vede gli Scoiattoli 2016 partecipare Sabato alla Tappa 3 contro 3 sprint organizzata dal Terranuova Basket.