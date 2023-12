Rossi manca la vittoria per soli dodici secondi con la sua Bmw M4, prosegue la missione Le Mans. Vale sempre: secondo alla 12 Ore del Golfo

Che spettacolo, Rossi alla 12 Ore del Golfo. Chiude secondo, Valentino Rossi con la sua Bmw del Team Wrt (nella foto Instagram @bmwmmotorsport è con i compagni Vanthoor e Yelloly). Secondo, staccato di appena 12 secondi dalla Mercedes che era comunque riuscito a tenersi alle spalle per oltre un’ora di gara. Il numero 46 era infatti riuscito a prendere la testa della 12 Ore dopo che, nella primissima parte, la corsa era stata più volte interrotta per piccoli incidenti che avevano sporcato la pista di Abu Dhabi.

Bravo a sfruttare il gioco dei pit-stop, Valentino è riuscito a mettersi in testa alla gara quando mancavano tre ore alla fine tenendo a distanza di sicurezza l’equipaggio del team Mercedes. Poi la botta di sfortuna: un problema alla pedaliera ha costretto la BMW M4 a rientrare ai box, quindi il cambio di pilota, con Yelloly per Vale, e il rientro in pista in scia dell’avversario.

La 12 Ore del Golfo come prova generale per il Mondiale Endurance si è chiusa così con un secondo posto comunque da applausi. Aspettando Le Mans.

Ri.Ga.