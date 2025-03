Arezzo, 11 marzo 2025 – Romolini immobiliare Dukes – Juve Pontedera 64-57

La delicata sfida salvezza tra Dukes e Juve Pontedera vede la Romolini Immobiliare protagonista di un grande primo tempo difensivo. Già nel quarto d’apertura, Sansepolcro riesce a limitare fortemente le offensive degli ospiti, chiudendo in vantaggio 16-10.

Nel secondo periodo poi le maglie della retroguardia bianconera si chiudono ancora di più, lasciando appena 6 punti a Pontedera. In attacco invece la Dukes beneficia degli sforzi difensivi per trovare punti facili in contropiede e, muovendo bene la palla sul perimetro, trova spesso anche la penetrazione verso il ferro anche a difesa schierata. In questo modo il primo tempo si conclude con la Romolini Immobiliare saldamente al comando per 38-16.

Nel secondo tempo però la Dukes risente evidentemente delle tante energie spese nei venti minuti precedenti e questo porta a un parziale di 19-7 in favore di Pontedera, che prova a rientrare in partita. Radchenko e Hassan mettono però a segno canestri pesanti nel momento del bisogno, impedendo agli ospiti di avvicinarsi troppo. Alla fine del terzo quarto il vantaggio della Romolini Immobiliare resta quindi consistente, sul 50-35.

Anche il quarto è un periodo di resistenza per la Dukes, che prova ad amministrare il vantaggio a fronte degli ultimi tentativi di rimonta di Pontedera. Nel finale gli ospiti, spingendo sotto canestro, riescono a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio, ma ormai non c’è più tempo. La Romolini Immobiliare vince 64-57 e si prende due punti chiave in ottica salvezza, salendo a quota 114 e staccando proprio Pontedera.

Tabellino: Radchenko 24, Hassan 11, Spillantini 11, Mutombo 6, Santiago 5, Della Mora 3, Calzini 2, Dachi 2, Beccafichi, Menichetti ne.