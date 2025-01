Arezzo, 4 gennaio 2025 – Riparte il campionato dopo la sosta, domenica la BC Servizi Arezzo ospita Firenze Alle 18 al Palasport Estra amaranto in campo per la sesta giornata di ritorno Domenica 5 Gennaio prima uscita del 2025 per la BC Servizi Scuola Basket Arezzo che alle ore 18 ospiterà al Palasport Estra la Cantini Lorano Firenze, arbitri dell’incontro saranno i Sigg.Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Baldini di Castelfiorentino (FI). La partita contro la Cantini Lorano Legnaia Firenze è diventato un appuntamento fisso delle ultime stagioni, amaranto e gialloblù si sono infatti sfidati più volte, i fiorentini arrivano al Palasport Estra con un allenatore nuovo ed una rosa diversa rispetto a quanto visto nella sfida dell’andata quando la BC Servizi espugnò il PalaFilarete per 66 a 56. La Legnaia è guidata in panchina dall’esperto coach Russo che si affida sempre agli esperti Nepi e Scali come migliori realizzatori, tanto che viaggiano rispettivamente a 16,3 e 13,4 punti a partita, da tenere d’occhio gli ultimi arrivati Sulina e Tonello che avranno avuto modo durante il periodo di stop del campionato di entrare nei meccanismi di gioco della squadra dopo il loro esordio nella parte finale del 2024. Il roster a disposizione dico ah Russo vede anche capitan Del Secco e Merlo che all’andata mise a segno 15 punti, oltre ad un gruppo di giovani che stanno già ritagliandosi spazio da protagonisti come Stoch e Pieri, oltre a Senghor altro protagonista della sfida di andata. Per i sostenitori amaranto sarà anche la prima occasione per vedere in campo il nuovo arrivato Denis Dal Pos, che da qualche giorno si sta allenando con la squadra, motivo in più per riempire i gradoni del Palasport Estra per la sfida contro la Legnaia Firenze. Palla a due fissata per Domenica 5 Gennaio alle ore 18.