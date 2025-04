Arezzo, 14 aprile 2025 – Primo posto per Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo nella seconda tappa della Coppa Toscana Ragazzi. La manifestazione, ospitata dallo stadio cittadino “Tenti”, ha visto gli atleti nati nel biennio 2012-2013 delle società di Arezzo, Firenze e Siena sfidarsi nel biathlon e mettersi alla prova tra diverse specialità di velocità, lanci e salti, con la società casalinga che ha vissuto la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio. Il merito è di Falciani che ha trionfato nei 60 ostacoli con 9.1 secondi e nel salto in lungo con 5.36 metri, risultando così il migliore in assoluto della giornata, inoltre positiva è stata anche la prova di Isabella Mencarelli con la vittoria nel getto del peso in virtù di un ottimo lancio di 7.82 metri.

La Coppa Toscana Ragazzi è stata impreziosita anche da gare di contorno degli Esordienti dove i bambini e le bambine dell’Alga Atletica Arezzo sono riusciti a lasciare il segno in numerose discipline. Tra gli Esordienti A del 2014-2015 hanno ben figurato Diletta Tigliè e Leonardo Mencacci che sono arrivati, rispettivamente, seconda e terzo nella classifica del biathlon frutto della combinazione tra i risultati ottenuti in 150 piani e lancio del vortex, poi nelle singole specialità sono da registrare il primo posto di Samuel Basso nel 150 piani, il terzo posto di Leonardo Mencacci nei 150 piani e il terzo posto di Giulia Tortorelli nel vortex. Gli Esordienti B del 2016-2017 hanno visto emergere Marta Bellacci (terza nel biathlon in virtù del terzo posto nel vortex e del settimo posto nei 50 piani), oltre a Pietro Vestri (primo nei 50 piani), Gianmaria Marcantoni (primo nel vortex) e Costanza Buracchi (seconda nel vortex). La manifestazione è stata chiusa dai risultati degli Esordienti C del 2018-2019 dove nel biathlon spiccano i secondi posti di Filippo Dini (primo nei 50 piani e quarto nel vortex) e di Isabella Cari (seconda nel vortex e sesta nei 50 piani), inoltre particolari emozioni sono state vissute dai Pulcini del 2020-2021 che si sono misurati in un percorso motorio a tempo.

La gara allo stadio di atletica è stata seguita, per gli Esordienti, dal secondo incontro dell’Alga Family Day che è stato dedicato al tema della corretta nutrizione per gli allenamenti e le gare. La volontà di questa rassegna è di proporre momenti di condivisione tra i bambini, i tecnici e le famiglie al di fuori dei tradizionali allenamenti sulle piste dello stadio di atletica, per consolidare i rapporti, promuovere esperienze comuni e approfondire tematiche legate al benessere. L’iniziativa, in collaborazione con l’associazione Archeosofica, ha approfondito la correlazione tra alimentazione e sport per consapevolizzare sull’importanza di scelte sane e bilanciate, fondamentali per sostenere la crescita, migliorare le performance e favorire uno stile di vita attivo e salutare: il programma ha proposto prima una conferenza, poi una serie di giochi in palestra e infine un laboratorio di erboristeria dove ogni piccolo atleta ha preparato un sale aromatico per insaporire il cibo in modo naturale .