Pontedera-Gubbio 2-1: Benedetti stende gli umbri. Non basta il gol di Udoh

Pontedera, 9 dicembre 2023 – Con una doppietta di Benedetti nella prima parte di gara il Pontedera è riuscito a superare 2-1 il Gubbio risollevandosi così dal pesante 0-5 di martedì col Pescara.

Quella sugli umbri, guidati dall'ex Braglia, non è stata una vittoria facile, anche perché dopo il momentaneo pari di Udoh, altro ex così come Corsinelli, nella ripresa sono stati gli ospiti a prendere in mano il pallino del gioco costringendo la squadra di Canzi ad agire esclusivamente di rimessa. Vivoli, che ha fatto il suo debutto da titolare tra i pali, non ha comunque corso veri pericoli, e così il vantaggio maturato nel primo tempo è stato congelato. I granata salgono al sesto posto in classifica (insieme al Pineto) e prima della prossima gara di campionato, domenica ad Olbia, si concentrano sul quarto di finale di Coppa Italia, in programma martedì alle 18 ancora al Mannucci.

PONTEDERA (3-4-1-2): Vivoli; Espeche, Martinelli, Pretato (28’ st Calvani); Perretta (1’ st Guidi), Ignacchiti, Catanese, Angori; Benedetti (28’ st Delpupo); Nicastro, Fossati (21’ st Ianesi). A disp: Lewis, Ambrosini, Marrone, Paudice, Selleri, Salvadori. All. Canzi

GUBBIO (3-5-2): Vettorel; Tozzuolo (36’ st Pirrello), Signorini, Mercadante; Corsinelli (28’ st Frey), Mercati, Rosaia 6 (24’ st Bulevardi), Di Massimo, Dimarco (28’ st Di Gianni); Spina, Udoh 6,5 (24’ st Montevago). A disp: Greco, Casolari, Guerrini, Brogni. All. Braglia

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

MARCATORI: 14’ pt Benedetti (P), 28’ pt Udoh (G), 38’ pt Benedetti (P)

NOTE: spettatori 400; ammoniti Mercati, Catanese, Tozzuolo, Delpupo, Martinelli; angoli 1 a 7.