Podismo, centesima vittoria per Jacopo Boscarini nel Corri nella Maremma

Porto Ercole, 30 maggio 2023 - Jacopo Boscarini ha fatto 100. Centesimo successo nel circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma: il grande risultato è stato ottenuto in una delle gare più amate dal portacolori dell'Atletica Costa d'Argento, la Scarpinata dei 4 Forti Spagnoli. La 47esima edizione delle gara di Porto Ercole si è disputata su un percrso leggermente più breve rispetto a quello storico, sulla distanza dei 9 chilometri. Boscarini ha vinto per la 12esima volta: "Che è anche l'ultima - annuncia a fine gara - dal prossimo anno dedicherò tutto il mio tempo all'organizzazione di questa bellissima manifestazione". Eguagliato il record nella gare podistiche maremmane di Joachim Nshimirimana alla vecchia "Gran Premio Forti e Veloci Città di Grosseto". Alle sue spalle il compagno di squadra Christian Fois, al 18° esimo podio assoluto alla Scarpinata: anche questo è un record, ancor di più se si considera il primo podio di Fois in questa gara nel 1997 (26 anni fa). Grande protagonista l'Atletica 90 Tarquinia con due giovanissimi 17enni sul podio: tra i maschi Luca Pandolfi è 3°, tre le femmine Dafne Capitani, già sul podio in Feniglia nel 2022, giunge seconda dietro Katerina Stankiewicz. Super risultato anche per la polacchina del Team Marathon Bike, che vince per l'11esima volta (su altrettante partecipazioni) questa corsa. Un altro record per il Corri nella Maremma: è il maggior numero di vittorie nella stessa gara. Sul podio anche Sara Pettini, del Reale Stato dei Presidi. Al via nello splendido scenario portoercolese 80 corridori, sotto gli occhi del sindaco Arturo Cerulli. Ora un mese di stop per il circuito Uisp: quinta tappa il 24 giugno a Riotorto.