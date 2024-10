Parte da Arezzo l’Integrity Tour

Arezzo, 22 ottobre 2024 – Al via l’Integrity Tour, il progetto itinerante ideato e promosso da Lega Pro e Sportradar AG, in collaborazione con l’Associazione Italiana Calciatori, che mira a combattere il match fixing, formando tecnici e calciatori.

La stagione 2024-25 inizia dalla Società Sportiva Arezzo 1923, che nella sala stampa dello stadio Città di Arezzo ha ospitato i relatori odierni dell’iniziativa. Ad illustrare alla Prima Squadra aretina e ai gruppi Primavera e under 17 le corrette pratiche da seguire, spiegando loro le modalità d’azione fraudolente, l’iter per effettuarne denuncia, le sanzioni sportive e penali previste in caso di illecito, Giovanni Marchi e Giacomo Bindi per la Serie C, l’Avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG, e Andrea Fiumana, referente AIC.

La Serie C prosegue il proprio percorso a tutela della lealtà sportiva e del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche, confermandosi, tredici anni dopo l’inizio del progetto, attenta alla formazione dei propri tesserati, dai dirigenti a tecnici e calciatori.