Arezzo, 18 settembre 2024 – Ottima esperienza con la Selezione Toscana per quattro portacolori SBA Al Torneo Madonna del Ponte di Porretta Terme conquistato il quinto posto finale

Sono stati ben tre giocatori ed il fisioterapista Simone Marraccini a prendere parte al Torneo "Madonna del Ponte" di Porretta Terme, tradizionale appuntamento di inizio stagione dove si confrontano le migliori selezioni regionali italiane, in rappresentanza del vivaio della Scuola Basket Arezzo. Filippo Bettini, Matteo Branchetti e Leonardo Risaliti sono stati assoluti punti di forza della squadra Toscana il cui cammino nella manifestazione è stato condizionato dalla sconfitta di 1 punto maturata contro il Veneto nella prima gara. Nei successivi impegni larga vittoria contro le Marche e convincente affermazione contro l'Emilia Romagna padrona di casa nella Finale per il 5° Posto. Da segnalare che tra le riserve della selezione era stato inserito anche Gianni Pierallini a dimostrazione delle qualità della squadra Under 15 Eccellenza della Scuola Basket Arezzo sponsorizzata nel prossimo campionato New Silver Car. Per tutti una esperienza particolarmente positiva che possa essere da stimolo per lavorare ancora con maggiore intensità in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.