Arezzo, 4 novembre 2024 –Non basta il goal di Razzolini per la rimonta. Terza sconfitta per l'ACF Arezzo. Riprende il campionato e le citte di Ilaria Leoni si presentano a Cesena per cercare la vittoria, che manca da due partite.

CESENA – ACF AREZZO

CESENA: Serafino, Battilana (Groff 29’), Casadei, Belloli (Mak 61’), Tironi, Petrova (D’Elia 72’), Lamti, Milan (Harvey 61’), De Sanctis, Vergani, Di Luzio (Calegari 72’)

A disposizione: Belli, Mak, D’Elia, Groff, Harvey, Testa Sofia, Testa Emanuela, Jansen, Calegari

All. Alain Conte

ACF AREZZO: Nardi, Tuteri, Bruni, Zito, Lorieri (Fortunati 79’), Taddei, Licco (Carcassi 45’), Martino (Lunghi 79’), Razzolini, Barsali (Baccaro 85’), Fracas

A disposizione: Bartalini, Carcassi, Santini Margherita, Fortunati, Lunghi, Toomey, Corazzi, Baccaro, Blasoni

All. Ilaria Leoni

Marcatrici: Casadei (2’), Lamti (15’), Petrova (45’), Razzolini (45’), Calegari (74’), Tironi (86’)

Ammonite: Licco (43’), Serafino (45’), Zito (47’), Casadei (56’), Cucciniello (60’)

Angoli: 4 - 2

Recupero: 3’

PRIMO TEMPO

2’ Goal Cesena. Milan si fa vedere dalla sinistra e mette in mezzo. Nardi sembra arrivarci, la palla la supera e sembra destinata ad uscire. Casadei si avventa sul pallone prima che sorpassasse la linea di fondo e lo mette in rete.

4’ Occasione Cesena. Dalla destra si fa vedere Belloli. Nardi manda in angolo.

6’ L’Arezzo si fa vedere in avanti. Taddei prova a mettere una palla in area per Razzolini. Il passaggio è troppo forte e finisce tra i guantoni di Serafino.

10’ Bell’intervento di Nardi in uscita, che blocca la corsa di Milan, che era in volata verso la porta in solitaria.

12’ Punizione a favore del Cesena, al limite del lato sinistro dell’area. Lamti va diritta al tiro, brava Nardi a tenere la palla fuori.

15’ Goal Cesena. Zito sbaglia un passaggio e il pallone finisce tra i piedi di Lamti, che da fuori tira e batte Nardi.

20’ Occasione Arezzo. Le amaranto si fanno vedere in avanti. Taddei la passa a Tuteri che tenta il tiro. Palla fuori.

25’ Razzolini prova la girata, ma la palla è debole. Serafino para senza troppi problemi.

30’ Da una punizione, il Cesena si fa pericoloso. Nardi devia in angolo.

33’ Licco vede la porta dalla distanza e tenta la prodezza. Palla di poco sopra la traversa.

34’ Il Cesena si fa vedere in avanti con Di Luzio. La giocatrice mette la palla dentro, Zito è pronta a spazzare via.

35’ Occasione Arezzo. Licco mette dentro di prima e trova la testa di Fracas. Palla fuori di poco.

36’ L’Arezzo recupera la palla in avanti e la palla arriva tra i piedi di Martino. La 77 tenta il tiro dalla distanza, ma il pallone finisce fuori.

39’ Fracas dal limite dell’area tenta la prodezza. Serafino pera senza troppi problemi.

41’ Occasione Arezzo. Barsali crossa e trova la testa di Razzolini. Serafino blocca con i guantoni.

42’ Martino cerca la porta direttamente da punizione. Serafino blocca.

45’+2 Goal Cesena. Dalla lunga distanza Petrova trova la porta.

45’+3 Rigore a favore dell’Arezzo. Taddei viene atterrata da Serafino.

45’+4 Dal dischetto si presenta Razzolini. La mette a sinistra. Serafino intuisce, ma il capitano trova il goal.

SECONDO TEMPO

47’ Occasione Arezzo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo le amaranto hanno la possibilità di appoggiare la palla in porta. La difesa del Cesena è però attenta e allontana.

51’ Martino si avvicina all’area e tenta il tiro. Serafino para facilmente.

53’ Il Cesena si fa vedere in avanti con Di Luzio. Bella parata di Nardi. Gioco poi fermato per fuorigioco.

55’ Di Luzio ci riprova di testa. Palla fuori.

62’ Occasione Cesena con Petrova. Dalla linea di fondo la numero 10 del Cesena la mette dentro e per poco non trova il retro della porta di Nardi.

64’ Barsali ci prova dalla distanza. Palla alta.

65’ Occasione Arezzo. Dagli sviluppi di una punizione la palla finisce a Zito, che carica e tira. Serafino riesce a parare.

68’ Da punizione Martino mette la palla in area. Trova la testa delle compagne, ma Serafino, ancora una volta, blocca.

71’ Zito ci prova dalla distanza. Palla a lato di poco.

74’ Goal Cesena. Calegari batte Nardi con l’aiuto della traversa.

81’ Occasione Arezzo. Da una mattonella interessante, Zito batte una punizione mirando la porta. Palla di poco alta.

82’ Ci prova Lunghi dal limite con un tiro rasoterra. Serafino ferma con i piedi.

86’ Goal Cesena. Tironi sola davanti a Nardi batte l’estremo difensore con un tiro rasoterra.

87’ Occasione Cesena. D’Elia tira. Il pallone si stampa sulla traversa e finisce fuori.

L’Arezzo subisce la terza sconfitta consecutiva.

