Niccolò Buzzone completa l’organico della BC Servizi della Sba

Arezzo, 1 agosto 2024 – Niccolò Buzzone completa l’organico della BC Servizi, la prima squadra della Scuola Basket Arezzo impegnata nel campionato 2024-2025 di serie B. Classe 2002, questo cestista gioca nel ruolo di ala piccola e arriva proprio dalla serie cadetta dove è reduce da un’ottima stagione disputata con la maglia della Pisaurum Pesaro. «Sono assolutamente contento di questa nuova esperienza - commenta Buzzone nelle sue prime parole in amaranto, - perché la Sba è una società seria, con chiari obiettivi e con voglia di disputare una stagione di alto livello. La militanza in un campionato molto competitivo sarà personalmente uno stimolo per un ulteriore miglioramento».

Buzzone è cresciuto nel settore giovanile del Santarcangelo Basket con cui nel 2021-2022 ha disputato il campionato d’Eccellenza Under19 e, soprattutto, ha esordito a livello senior in serie C Silver. Il salto di categoria è avvenuto nel 2023-2024 con l’approdo alla Pisaurum Pesaro dove è stato tra i protagonisti nella serie B interregionale con una media realizzativa di 12,2 punti a partita che è salita a 15,9 punti nella seconda parte di stagione e che ha trovato il proprio massimo nei 22 punti messi a segno contro l’Esperia Cagliari. «Buzzone - aggiunge Alessio Fioravanti, coach della BC Servizi, - è un profilo che ho avuto modo di seguire da avversario durante tutto lo scorso campionato. È un ragazzo giovane che, alla prima esperienza di serie B, ha notevolmente impressionato. La volontà di Dimitrije Jankovic di non rispettare il contratto firmato per la prossima stagione non ci ha scoraggiato e ci siamo subito messi alla ricerca di un nuovo profilo, con la fortuna di trovare Buzzone svincolato che ha facilitato e velocizzato l’accordo. A nome anche della società, dunque, esprimo la soddisfazione di avere tra noi questo cestista perché potrà essere di grande aiuto, dal momento che si tratta di un atleta che ha possibilità di essere pericoloso e concreto in più modi rispetto a Jankovic».