Musetti, da Carrara con furore: schianta Djokovic a Montecarlo. Derby ai quarti con Sinner

Montecarlo, 13 aprile 2023 – Impresa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 5.779.335 euro). Il 21enne azzurro di Carrara, numero 21 del mondo e 16 del seeding, sconfigge in rimonta il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo e prima testa di serie, con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 dopo due ore e 54 minuti.

Musetti affronterà venerdì nei quarti di finale il coetaneo e connazionale Jannik Sinner, numero 8 del mondo e 7 del tabellone.

"E' stata una vittoria incredibile, faccio fatica a trattenere le lacrime - le parole a caldo di

Musetti - E' stata una partita lottata fino all'ultimo punto, ho annullato una palla break dopo aver sprecato due match point, mi era tremata un po' la mano per paura di vincere, ma sono stato bravissimo a rimanere lì. Sono contentissimo, non posso descrivere quello che sto provando, è come se stessi sognando".

E tra i primi a congratularsi per l’impresa c’è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: “Grande impresa del giovane toscano Lorenzo Musetti! Agli ATP di Montecarlo batte il n.1 al mondo Djokovic e vola ai quarti, sei grandioso!".