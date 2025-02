Motocross, Mannini (TM-125), Langenfelder (KTM-MX2) e Gajser (Honda-MX1) i vincitori di giornata

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Mannini (TM-125), Langenfelder (KTM-MX2) e Gajser (Honda-MX1) i vincitori di giornata Sole, pubblico, spettacolo: il motocross trionfa al Miravalle di Montevarchi Oltre 5.000 persone alla gara organizzata dal Moto Club Brilli Peri

Sole, pubblico, spettacolo: questi tre elementi, ancor più del risultato sportivo, hanno caratterizzato la 2.a e ultima prova degli Internazionali d’Italia di motocross 2025 – EICMA Series, disputata in uno splendido week-end sul crossodromo Miravalle di Montevarchi (AR). Si è trattato di un evento dal risultato eccezionale che ha richiamato alla memoria altre storiche manifestazioni organizzate dal moto club Brilli Peri, ormai sbiadite dal tempo, e che si inserisce a pieno titolo nell’albo d’oro dell’associazione valdarnese. Oltre 5.000 persone, fin dalle prime ore di domenica, con il termometro saldamente sotto lo zero e il ghiaccio ai bordi delle strade, hanno invaso il Miravalle, che, recentemente rinnovato, ha dimostrato di “reggere” sia con il sistema viabilità e parcheggi sia con i servizi. Un’onda di appassionati, piloti e accompagnatori che ha stipato le tribune e le aree più panoramiche del tracciato e che è stata premiata, come detto, dalle condizioni climatiche, in giornata sempre più miti, e dallo spettacolo offerto dai poco più di cento piloti, una vera e propria “crema” del crossismo europeo. Il fondo, scavato da profondi canali, eredità del maltempo dei giorni precedenti, ha reso la pista molto difficile e selettiva, domabile solo mettendo in gioco tecnica e preparazione. Nella 125 under 17 la vittoria di giornata è andata al sedicenne senese Niccolò Mannini, pilota ufficiale TM, autore di due ottime manche, che ha preceduto l’ungherese Aaron Katona e l’altro giovane italiano Filippo Mantovani, entrambi su KTM. Proprio quest’ultimo, spezzino, anch’egli sedicenne, impostosi nel round d’apertura di Mantova, ha portato a casa il titolo 2025 della ottavo di litro. Al cancello di partenza anche Gabriele Napolitano (KTM), 16 anni, di Cavriglia, portacolori del Moto Club Brilli Peri, che, nonostante la difficilissima concorrenza, la pista estremamente impegnativa e la mancanza di allenamento, ha portato a termine entrambe le manche, uscendo solo per poco dai primi venti. Doppietta KTM – Red Bull al vertice della MX2, con il tedesco Simon Langenfelder vittorioso grazie al doppio successo siglato nelle due manche. Può recriminare il suo compagno di team, il siciliano ex-campione del mondo Andrea Adamo, di casa in Valdarno, penalizzato da qualche inconveniente di troppo. In compenso il siciliano ha vinto gli Internazionali d’Italia della categoria cadetta, per la prima volta in carriera. Terzo gradino del podio per il diciottenne fiorentino Ferruccio Zanchi, pilota ufficiale Honda, come il quarto, il laziale Valerio Lata. Al via il diciottenne Lorenzo Aglietti (Husqvarna), di San Giovanni Valdarno, che è riuscito a disputare una buona gara in mezzo a fortissimi avversari. Infine la top class, la MX1, che in gara 1 ha visto il successo del belga Lucas Coenen (KTM – Red Bull) e in gara 2 di Tim Gajser (Honda – HRC). Con questo risultato lo sloveno, campione del mondo MXGP 2022, si è imposto sia nell’assoluta di giornata sia negli Internazionali 2025. Ma il podio della gara di Montevarchi ha regalato soddisfazioni a due bravissimi piloti, il meno accreditato ma sempre concretissimo svedese Iasak Gifting, in sella alla Yamaha del team toscano JK Racing, secondo, e il ventiduenne veneto Mattia Guadagnini, tornato sul podio dopo due anni molto difficili, alle prime apparizioni in sella alla Ducati ufficiale. Tanti gli ospiti di riguardo della manifestazione, organizzata in collaborazione con il promoter Off Road Pro Racing, tra cui il Sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, che non manca di mostrare il proprio sostegno alle attività del Brilli Peri, il Presidente della Federazione Motociclistica Italiana, Giovanni Copioli, e il Presidente del Comitato toscano della FMI, Alessandro Roscelli, che hanno premiato i vincitori. Tra i presenti, con le insegne Ducati, il pluricampione mondiale Tony Cairoli che ha ricordato il suo debutto a Miravalle, nel 2004, e ha lodato il lavoro svolto sulla pista, resa dagli ultimi lavori più tecnica e divertente. Ora la lancetta del moto club di Montevarchi è puntata verso il 2 marzo, quando a Miravalle farà tappa il campionato toscano, ma soprattutto al 26/27 aprile, quando tornerà il Campionato italiano Prestige, la serie A del motocross tricolore.