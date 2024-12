Arezzo, 11 dicembre 2024 – Mercoledi alle 21 ultimo turno casalingo del 2024 per la BC Servizi Arezzo Al Palasport Estra ore 21 arriva la Computer Gross Empoli di coach Valentino

Archiviata l'importante vittoria di Quarrata la BC Servizi Arezzo torna subito sul parquet affrontando la Computer Gross Empoli di coach Valentino, seconda in classifica alle spalle della capolista San Miniato. Attorno all'esperienza ed alla tecnica di Rosselli, Empoli può contare principalmente sulla pericolosità degli esterni Maric (15,2 punti a partita) e Giannone (14,8) e sulla solidità vicino a canestro di De Leone (9,4), ma tutti i giocatori a disposizione di coach Valentino sono in grado di dare il proprio apporto alla squadra come sono state ad esempio le triple del giovane Baccetti che sono risultate decisive nella gara di andata a favore dei fiorentini. Un'altra partita da interpretare con determinazione per la BC Servizi, tra l'altro l'ultima davanti al pubblico amico del 2024, prima di affrontare due trasferte senesi contro Costone e Virtus. Gli amaranto cercano anche in questa occasione il sostegno del proprio pubblico che in tante occasioni è stato determinante per raggiungere risultati positivi, l'appuntamento per tutti gli sportivi amaranto è fissato per le ore 21 di Mercoledi 11 Dicembre quando i Sigg. Cirinei di Pisa e Baldini di Castelfiorentino (FI) alzeranno la palla a due iniziale della sfida tra BC Servizi Arezzo e Computer Gross Empoli