L’Ardita e ArezzoGravel: ritorna il grande ciclismo ad Arezzo

Arezzo, 30 ottobre 2024 – L'Ardita conferma le date e, nel 2025, giunta alla IX edizione, affiancherà, all'ormai tradizionale ciclostorica dell’Alpe di Poti, la terza edizione di Arezzogravel, la cicloturistica per gravel, mtb ed ebike, che alla seconda edizione ha portato ad Arezzo 500 ciclisti da tutta Italia. L'Ardita, dopo il record di iscritti (oltre 500) dell’edizione 2019 e le difficoltà connesse al Covid19, si è rilanciata all’insegna della tradizione, puntando su ristori di livello (come non ricordare che alle crostate di Castelluccio o di Castiglion Fibocchi per chi fa il lungo, segue la trippa di Subbiano o il Rocchio di Poti?) ma anche della bellezza dei borghi attraversati e dei paesaggi visitati. L’immagine della partenza di Piazza Grande con lo spettacolo degli sbandieratori è un ricordo che tutti si portano dietro ed un motivo di tornare in città, oggi agli onori della cronaca grazie ai mercatini di Natale. Quest’anno poi c’è la voglia di rilanciare ancora di più l’Alpe di Poti che sarà possibile affrontare anche con il nuovo percorso Il quarto) denominato “Superclassico”. ArezzoGravel, dopo il successo della seconda edizione, si rinnova e punta al nuovo record, con i suoi bellissimi percorsi all’insegna della valorizzazione delle strade bianche e delle strade meno trafficate (e dei paesaggi più belli del territorio). La rinnovata collaborazione con le Amministrazioni comunali, le principali istituzioni delle città ed i tradizionali (e nuovi) sponsor, ha permesso di programmare una tre giorni di eventi ricca di appuntamenti. Si parte venerdi 21 marzo 2025 alle ore 15.00 con il taglio del nastro e l’inaugurazione della mostra di bici storiche presso l’Atrio d’Onore della Provincia di Arezzo. Sabato 22 e domenica 23 marzo 2025,la mostra di bici (storiche e le novità del ciclismo con i più importanti negozi della città) nella splendida location di Piazza della Libertà, i libri della Biblioteca del ciclista, l’incontro con i ciclisti “Senza Freni” a cura di Mauro Messeri e soprattutto la terza imperdibile edizione di ArezzoGravel, le cui iscrizioni già aperte sul sito www.arezzogravel.com stanno riscuotendo un grande successo. Infine domenica 23 marzo 2025, nella splendida cornice di Piazza Grande, alle ore 9.00, preceduta dallo spettacolo degli sbandieratori della Città di Arezzo, partirà la IX imperdibile edizione de l’Ardita, con tante conferme ed alcune novità. Quattro sono i percorsi, il gourmet veramente per tutti, il Classico e il nuovo Superclassico che, insieme al percorso L’Ardita, prevedono la sfida all’Alpe di Poti nella salita dedicata a Marco Pantani e già Gpm del Giro d’Italia 2016, con possibilità di cronometraggio (possibile anche per ArezzoGravel). Chi saranno i re e le regine di Poti in questa edizione? Il Presidente, il Consiglio Direttivo e gli arditi che sono già al lavoro da qualche mese "vogliono confermare tutto l’impegno già profuso nelle precedenti edizioni per promuovere le bellezze del nostro territorio utilizzando la bicicletta come mezzo di attrazione e di conoscenza. Insieme alla Fondazione Arezzo Intour, i comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi e Subbiano, La Regione Toscana, la provincia di Arezzo, Coni, Uisp, Aci e Biblioteca città di Arezzo, intendiamo valorizzare, attraverso questi due eventi, la bellezza e la cultura della nostra terra attraverso il turismo legato alla bici, pedalando in libertà". Le iscrizioni per l’Ardita sono ancora aperte on line su www.lardita.com con prezzo promozionale