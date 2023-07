L’Amen BC Servizi SBA annuncia il ritorno di Stefano Calzini

Arezzo, 22 luglio 2023 – L’Amen BC Servizi Scuola Basket Arezzo è lieta di comunicare il ritorno in amaranto di Stefano Calzini che andrà a far parte del roster a disposizione di coach Evangelisti per il campionato di Serie B Interregionale. Secondo fratello della “dinastia” Calzini, Stefano nelle due stagioni lontane da casa per motivi di studio ha vestito le maglie del Guelfo Basket e della Grifo Imola, dove tra l’altro nello scorso anno in riva al Santerno Stefano ha viaggiato ad oltre 14 punti di media a partita. Le parole di Stefano Calzini: “Dopo 2 anni che ho giocato in squadre di Bologna per motivi di studio, sono super entusiasta di ritornare a casa, alla mia SBA, la squadra dove sono cresciuto che non ho mai smesso di seguire e sostenere e di poter quindi giocare per Arezzo, la mia città”. Il commento del Presidente Castelli: “Sono molto contento di accogliere nuovamente Stefano nella nostra squadra, sono certo che saprà darci un importante aiuto e avrà l’opportunità di crescere ancora confrontandosi con un livello più alto”. Nell’Amen BC Servizi Stefano Calzini vestirà la maglia numero 20. Bentornato Stefano! CARRIERA 2022/2023 Serie C Silver – Grifo Imola 2021/2022 Serie C Silver – Guelfo Basket 2020/2021 Serie C Gold e Serie D – Scuola Basket Arezzo 2019/2020 Serie C Gold e Promozione – Scuola Basket Arezzo 2018/2019 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo 2017/2018 Serie C Silver – Scuola Basket Arezzo