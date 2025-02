L’Accademia Karate Arezzo brilla al Trofeo Carnevale di Viareggio

Arezzo, 27 febbraio 2025 – L’AKA - Accademia Karate Arezzo brilla al Trofeo Carnevale di Viareggio. Quattordici ori, sei argenti e cinque bronzi è il ricco palmares conquistato dagli atleti e dalle atlete della società aretina che è riuscita a piazzarsi ai vertici di tutte le classifiche di una manifestazione che, giunta alla trentatreesima edizione, ha riunito quasi ottocento atleti di cinquantaquattro associazioni sportive di tutta la penisola. Il successo del gruppo guidato dal maestro Enzo Bertocci e dal suo collaboratore, il maestro Roberto Petrini, è ben evidenziato dal terzo posto nella classifica assoluta del Trofeo Carnevale che considera tutte le categorie di gara, inoltre l’Accademia Karate Arezzo si è piazzata al secondo posto nella classifica della specialità del combattimento e al terzo posto anche nella classifica riservata ai più giovani del settore preagonistico.

Una prestazione particolarmente entusiasmante ha visto per protagonisti gli atleti Under10 a partire da Adele Galletti che ha meritato un oro nel Kumite, un argento nel gioco tecnico del Palloncino e un bronzo nel Kata, poi la soddisfazione di festeggiare medaglie è stata vissuta da Christian Nicchi (oro nel Kumite e nel Palloncino), da Enea De Tollis (oro nel Kumite e nel Palloncino), da Gregorio Passalacqua (oro nel Palloncino e argento nel Kumite), da Christian Petrache (argento nel Kumite e bronzo nel Palloncino) e da Alberto Tigliè (oro nel Kumite). In questa categoria, tutti gli atleti dell’Accademia Karate Arezzo sono riusciti a salire sul podio con preparazione e spirito combattivo, contribuendo così al prestigioso terzo posto nella classifica generale. Gli altri ori sono stati conquistati nell’Under12 da Massimo Bardazzi nel Palloncino, da Sara Maria Petrache nel Kumite e da Elver Jasari nel Kumite, nel Kumite dell’Under14 da Luca Dini, da Sofia Galletti, da Lorenzo Leoni e da Bianca Moretti, e nel Kumite dei Cadetti da Samuele Nicchi. Il prospetto dei podi è stato infine completato, nel Kumite, dagli argenti di Viola Mugnai nell’Under14 e di Francesca Felicetti nei Cadetti, e dai bronzi di Alessio Mazzuoli nell’Under12, di Brando Maria Livi nell’Under14 e di Bianca Maria Farini nei Cadetti. Le ottime prestazioni nel Kumite e la somma complessiva dei risultati conseguiti al Trofeo Carnevale sono valsi il terzo posto nella classifica assoluta che ha nuovamente ribadito l’ottimo livello di preparazione e la grande varietà di talenti presenti nell’Accademia Karate Arezzo. La partecipazione alla manifestazione, sostenuta dagli sponsor Arezzo Recupera di Nicchi Alessandro e D.P.L. Termoidraulica, è stata arricchita dalla presenza dell’ufficiale di gara AKA Andrea De Coro che ha avuto il compito di giudicare numerosi incontri in diverse categorie. «La nostra squadra - commenta il maestro Bertocci, - ha dimostrato grande determinazione e talento, ottenendo risultati eccellenti. Ci congratuliamo anche con gli atleti e con le atlete che, pur non essendo riusciti a salire sul podio, hanno vissuto un’importante esperienza di crescita e di formazione sportiva a confronto con coetanei di tutta Italia, e rivolgiamo un particolare ringraziamento agli organizzatori della gara Giuseppe Magnelli e Fabio Castellucci del Csen. Questi eccellenti traguardi sono frutto dell’impegno, della passione e dei sacrifici di ogni singolo atleta che è riuscito a confermare l’Accademia Karate Arezzo tra le realtà d’eccellenza nel panorama del karate regionale e italiano, capace di proporre una formazione di alto livello in tutte le categorie».