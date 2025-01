La Lucchese in trasferta si fa beffare nel finale dal Modena: 2-1

Modena, 2 ottobre 2021 – La Lucchese si fa beffare nel finale dal Modena, che grazie alla doppietta dell’ex Alessandro Marotta trova la sua prima vittoria stagionale all’Alberto Braglia, nonostante l’inferiorità numerica. Gli uomini di mister Pagliuca, dopo una fase iniziale di studio, passano in vantaggio al 28’. Pergreffi atterra in area di rigore Fedato e l’arbitro decreta il calcio di rigore.

Sul dischetto si presenta proprio il numero ventinove che non sbaglia. Il Modena non ci sta e prova a cercare la via del pareggio, ma il primo tempo si chiude con la Lucchese meritatamente in vantaggio. Nella ripresa gli uomini di mister Tesser rimangono in dieci per l’espulsione di Silvestri al 28’ per un fallo su Semprini. Ma nonostante l’inferiorità numerica i giocatori emiliani non si danno per vinti e provano il tutto per tutto alla ricerca del gol. Ed è così che arriva un finale da triller. Allo scadere Baldan atterra in area di rigore Marotta e il direttore di gara concede il rigore.

Ed è proprio il numero dieci ex rossonero che trasforma il pareggio. Ma in pieno recupero lo stesso Marotta realizza il gol della vittoria, condannando così la Lucchese alla sconfitta. Una battuta d’arresto che brucia davvero tanto, dopo che i rossoneri sono stati in vantaggio per gran parte del match. E domenica ci sarà l’impegno casalingo contro la Vis Pesaro, dove servirà subito un’inversione di rotta. Modena Lucchese 2 – 1 MODENA (4-3-1-2): Gagno; Renzetti, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli (1’ st Di Paola), Duca (1’ st Scarsella); Tremolada (13’ st Giovannini); Minesso (36’ pt Marotta), Bonfanti (35’ st Mosti). (A disp.: Narciso, Ponsi, Rabiu, Ciofani, Maggioni, Baroni). All. Tesser. LUCCHESE (4-3-3): Coletta; Corsinelli, Baldan, Bellich, Nannini; Frigerio, Eklu, Visconti (22’ st Nanni); Fedato (22’ st Grandi), Belloni (16’ st Gibilterra), Semprini (46’ st Babbi). (A disp.: Cucchietti, Papini, Bensaja, Bachini, Dumbravanu, Nanni, Schimmenti, Lovisa, Ruggiero, Brandi). All. Pagliuca. Arbitro: Antonino Costanza di Agrigento. Reti: 29’ pt (rig.) Fedato, 45’ st (rig.) e 50’ st Marotta. Note: espulso al 28’ st Silvestri per doppia ammonizione; ammoniti Silvestri, Renzetti, Marotta, Belloni Pagliuca e Baldan; angoli: 3 a 0 per il Modena; recupero: 2’ pt e 5’ st. Alessia Lombardi