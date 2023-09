Arezzo, 27 settembre 2023 – La Chianina Ciclostorica avvia il percorso verso la decima edizione. Il 2024 sarà un anno di festeggiamenti per la manifestazione di ciclismo storico della Valdichiana che raggiungerà un importante anniversario e che rinnoverà il proprio impegno nell’organizzazione di una serie di iniziative volte a proporre occasioni di turismo lento a contatto con le ricchezze della vallata. Il cuore di questa attività sarà rappresentato dalla vera e propria ciclostorica in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Marciano della Chiana che tornerà a riunire centinaia di appassionati provenienti dall’Italia e dall’estero che, in sella a biciclette storiche e con maglie di lana, vivranno le due ruote come strumento di aggregazione, socializzazione, incontro, divertimento e scoperta del territorio.

La prima data segnata sul calendario è domenica 1 ottobre quando verranno aperte le iscrizioni on-line per La Chianina 2024 a un costo promozionale. Sul portale dell’evento saranno già disponibili la modulistica e il regolamento per iniziare a conoscere le caratteristiche di una manifestazione che proporrà quattro percorsi di diverse lunghezze e difficoltà sviluppati tra borghi e strade bianche della Valdichiana, con la ciclostorica che sarà inserita in un fine settimana ricco di iniziative tra dibattiti, visite guidate, mostre, mercatini e degustazioni. La Chianina sarà inoltre presente sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre con un proprio stand a Gaiole in Chianti in occasione de L’Eroica, la più importante e partecipata ciclostorica al mondo, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni e dove verrà allestito un piccolo ristoro con prodotti tipici della Valdichiana. Questa presenza testimonia lo stretto legame tra i due eventi toscani di ciclismo storico: La Chianina nacque proprio con la volontà di esportare il modello de L’Eroica a Marciano della Chiana e, fin dal primo momento, ha trovato il pieno sostegno del suo fondatore Giancarlo Brocci. «Siamo proiettati verso un’edizione storica - spiega Roberto Apolloni, presidente dell’associazione La Chianina Asd, - con il decimo anniversario che configurerà una grande occasione di festeggiamenti. L’entusiasmo con cui abbiamo dato il via al “conto alla rovescia” verso la nuova edizione è testimoniato dall’inizio del percorso preparatorio e dall’apertura delle iscrizioni con molti mesi di anticipo, con l’orgoglio di poter allestire uno stand a L’Eroica che rappresenta l’evento da cui siamo nati e da cui, da sempre, prendiamo ispirazione».